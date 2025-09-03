3 de septiembre de 2025 Inicio
Afganistán sufrió un nuevo sismo: más de 1.400 muertos

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que la magnitud fue de 5,2 en la escala de Richter y ocurrió después del terremoto de magnitud de 6,0.

Afganistán sufrió un nuevo sismo.

Un sismo de magnitud 5,2 en la escala de Richter azotó a la provincia afgana de Nangarhar el martes por la tarde, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El mismo dejó más de 1.400 de afectados.

Abu Obeida.
Israel anunció que mató a Abu Obeida, vocero del brazo armado de Hamás

El terremoto sacudió la ciudad de Jalabad y el epicentro se ubicó a 34,67 grados de latitud norte y 70,68 grados de longitud este y una profundidad de 10 kilómetros. Todo ocurrió a las 16:59 hora local.

El temblor ocurrió un día después de un terremoto de magnitud 6,0 que devastó el este de Afganistán el domingo por la noche, causando la muerte de más de 1.400 personas y más de 3.000 heridos en las provincias de Kunar, Nangarhar y Lagham. Las autoridades evalúan el impacto.

"Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando. Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital", explicó el doctor Sharif Khamosh del Hospital Regional de Nangarhar.

El sismo se registró en el distrito de Kama, provincia de Nangarhar, a diez kilómetros de profundidad, a lo que multiplicó su impacto. Según la ONU, 12 mil personas fueron afectadas.

