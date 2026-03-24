24 de marzo de 2026 Inicio
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Colombia: al menos 66 muertos y 57 heridos por el avión miltar que se estrelló en el despegue

Un Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Colombiana se precipitó en Puerto Leguízamo, Putumayo. Transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes miembros de la Policía y el Ejército. Las autoridades investigan las causas del accidente.

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Un avión militar se estrelló minutos después de despegar en Colombia. 

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El Colombiano - AFP
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El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto informó mediante un video en redes sociales el saldo total de víctimas: "El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo es muy doloroso: 66 militares fallecidos (58 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea, 2 de la Policía Colombiana). Al momento, 58 personas han sido evacuadas, 57 para recibir atención médica y una ilesa. Continuamos en la búsqueda de 4 militares más".

En la zona de Puerto Leguízamo, Putumayo, se estableció un amplio operativo de rescate, en el que participaron miembros de la comunidad, y el que se puede ver a través de varios videos que se compartieron en redes sociales. Uno de los testigos del accidente logró grabar el momento exacto en que la aeronave comienza a descender y se pierde en el horizonte.

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Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la compra de la aeronave que se accidentó en redes sociales: "En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó", cuestionó después de dedicarle unas palabras a los 66 miembros del Ejército que fallecieron como consecuencia del siniestro.

En esa línea, añadió: "Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos? Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria".

Tragedia en Colombia: la Fuerza Aeroespacial Colombiana identificó a las primeras víctimas

  • Teniente Coronel Amador Pinilla Juan Pablo
  • Mayor Fernández Camargo Jaime
  • Mayor Rojas Vaelandia Natalia
  • Subteniente Gonzalez herrera Julian David
  • Técnico Primero Méndez Torres Javier
  • Técnico Segundo Pinzón reyes Jonathan
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