Colombia: al menos 66 muertos y 57 heridos por el avión miltar que se estrelló en el despegue Un Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Colombiana se precipitó en Puerto Leguízamo, Putumayo. Transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes miembros de la Policía y el Ejército. Las autoridades investigan las causas del accidente. Por + Seguir en







Un avión militar se estrelló minutos después de despegar en Colombia. El Colombiano - AFP

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló momentos después del despegue en la zona de Puerto Leguízamo. Hasta el momento se reportaron 66 muertos y 57 heridos, y las autoridades investigan las causas del siniestro. La aeronave transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes miembros de la Policía y el Ejército.

Embed En la mañana de este lunes festivo ocurrió un trágico accidente. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) explotó en Puerto Leguízamo, Putumayo tras una caída.



Las primeros versiones se conocieron en medio de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por el paro minero del… pic.twitter.com/SC5IcVYKIH — El Colombiano (@elcolombiano) March 23, 2026 El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto informó mediante un video en redes sociales el saldo total de víctimas: "El balance del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo es muy doloroso: 66 militares fallecidos (58 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea, 2 de la Policía Colombiana). Al momento, 58 personas han sido evacuadas, 57 para recibir atención médica y una ilesa. Continuamos en la búsqueda de 4 militares más".

En la zona de Puerto Leguízamo, Putumayo, se estableció un amplio operativo de rescate, en el que participaron miembros de la comunidad, y el que se puede ver a través de varios videos que se compartieron en redes sociales. Uno de los testigos del accidente logró grabar el momento exacto en que la aeronave comienza a descender y se pierde en el horizonte.

Embed #URGENTE | Este es el momento en el que se accidentó el avión Hércules C130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras despegar de un batallón en Puerto Leguízamo en Putumayo con 110 ocupantes. Siguen las labores para trasladar a los heridos a centros asistenciales de la zona. pic.twitter.com/2NYtn0VNVI — La FM (@lafm) March 23, 2026 Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la compra de la aeronave que se accidentó en redes sociales: "En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó", cuestionó después de dedicarle unas palabras a los 66 miembros del Ejército que fallecieron como consecuencia del siniestro.

En esa línea, añadió: "Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos? Compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria".