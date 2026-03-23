23 de marzo de 2026 Inicio
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Tristeza en Colombia: Millonarios confirmó la muerte del juvenil de 18 años Santiago Castrillón

Se trata de Santiago Castrillón, quien se desempeñaba en el equipo Sub-20, quien sufrió un colapso durante un partido y rápidamente fue trasladado a un hospital de alta complejidad.

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Santiago Castrillón era considerado como una de las promesas del Millonarios

Santiago Castrillón era considerado como una de las promesas del Millonarios

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Santiago Castrillón, un juvenil de 18 años del equipo Sub-20 de Millonarios, tras desplomarse en pleno partido. La noticia fue confirmada por el propio club.

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“Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”, expresó la institución colombiana a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Al mismo tiempo, detallaron que, a pesar de los esfuerzos médicos, Santiago “no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”. “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”, subrayaron.

Por último, describieron al juvenil como un apasionado por la pelota ya que “no solo jugaba al fútbol, lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

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Cómo fue la descompensación de Santiago Castrillón que derivó en su muerte

De acuerdo a la primera información que trascendió, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, durante el encuentro entre Millonarios e Independiente Santa Fe por la Supercopa Juvenil Sub-20.

En medio del compromiso, el futbolista sufrió un “repentino colapso” que obligó a detener las acciones y activar de inmediato los protocolos médicos. “El jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad”, fue el reporte oficial del club en ese momento.

El juvenil fue sacado del campo de juego en una camilla y trasladado a una clínica en el norte de Bogotá, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos bajo atención especializada, especialmente en el área cardiovascular. Durante horas, Castrillón permaneció bajo estricta supervisión médica. “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, informó Millonarios en un sentido comunicado.

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Quién era Santiago Castrillón

Santiago Castrillón, nacido el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga, era considerado una de las promesas de Millonarios y era volante de creación en el que se destacaba por su técnica, visión de juego y capacidad con el balón, según los medios locales.

Había llegado al club de Bogotá en 2021 y por su rendimiento fue convocado por cuerpos técnicos recientes, lo que evidenciaba su proyección dentro del fútbol colombiano.

Entrenadores que lo acompañaron en sus inicios resaltaban no solo sus cualidades deportivas, sino también su disciplina y compromiso. “Santi es una excelente persona, es un chico muy trabajador, muy humilde, muy disciplinado”, recordó uno de sus formadores según informó Gol Caracol.

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