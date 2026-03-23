Un avión militar se estrelló en pleno despegue en Colombia: investigan causas y aún se desconoce el número de víctimas La aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana transportaba soldados y se estrelló a pocos minutos del despegue. Aún no hay datos oficiales sobre fallecidos ni heridos. A bordo viajaban más de 100 personas. Por + Seguir en







Un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana sufrió un accidente este lunes instantes después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur del país. La aeronave trasladaba más de 100 efectivos militares al momento del siniestro.

El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”.

El funcionario agregó que “unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, y remarcó que se activaron los protocolos de atención para asistir tanto a los heridos como a sus familias.

En su mensaje, también pidió prudencia frente a la circulación de información no confirmada: “Hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, sostuvo.

Mientras avanzan las tareas en la zona del accidente, el Gobierno colombiano confirmó que se abrirá una investigación para esclarecer lo ocurrido. “Es un evento profundamente doloroso para el país”, concluyó Sánchez Suárez, al tiempo que envió sus condolencias a los familiares de las posibles víctimas.