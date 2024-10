ABC lanzará un especial sobre el caso de Diddy: famosos de su círculo romperán el silencio

A través de su sitio web oficial, ABC confirmó la llegada del documental Secret Life of Diddy – A Special Edition of 20/20, el cual se lanzará el miércoles 9 de octubre por su canal de televisión. Si bien se espera que este contenido sea subido a YouTube una vez que termine, anunciaron que el jueves 10 pasará a estar en la plataforma de streaming Hulu, la cual no está disponible en Argentina.