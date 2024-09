Filtran lista de famosos en las fiestas de Sean "Diddy" Combs: Justin Bieber sería uno de los involucrados

En esta misma filtración, se informó que las fiestas que organizaba el rapero se llamaban Freak Offs, y que durante fines de los '90s y principios de los 2000 tuvieron a varios famosos participando. Por ese entonces no se sabía, o al menos no se decía lo que ocurría en la casa del organizador, pero tras la detención de Diddy comenzaron a viralizarse fotos y videos que rápidamente fueron virales.

En un video se puede ver a Combs regalándole un auto a Justin Bieber en los comienzos de su carrera cuando el canadiense solo tenía 15 años. Además, se escucha cómo le propone llevarlo a "divertirse" por 48 horas a un lugar desconocido, mientras se jacta de haber lanzado la carrera de otros artistas destacados, como Usher.

También hay comentarios en redes sociales que involucran a Jaden, hijo de Will Smith, que estuvo en esas fiestas cuando era menor de edad. Además, medios estadounidenses mencionan otros famosos como Beyoncé, Jay-Z, Ashton Kutcher, Kim Kardashian y Paris Hilton, entre muchos otros.

Quienes se animaron a acusar a Diddy aseguraron que "hacía ejecuciones sexuales prolongadas" y que drogaba a la gente con éxtasis y ketamina. Todo era grabado y se extorsionaba a las personas con difundir el material, por lo que de esa manera los asustaba y sometía, tanto a hombres como mujeres, y los mantenía "obedientes y dóciles".

Tras viralizarse todo sobre el caso de Diddy, se reflotó una entrevista de Apple Music con Justin Bieber en 2020, cuando se quebró en llanto al recordar su pasado en la música y cómo consiguió llegar hasta donde llegó.

A lo largo de la entrevista, el público no hace más que pensar en que Diddy podría haber abusado de Bieber cuando tenía 15 años, haciendo énfasis en que nunca se debería haber permitido que esté solo con un adulto. Por eso, será muy importante escuchar el próximo testimonio del canadiense, ya que seguramente hable con respecto a este tema.

