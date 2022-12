Messi le respondió a Canelo: "No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a nadie".

La selección Argentina logró el pase a octavos de final clasificándose primera en el grupo C y Lionel Messi aprovechó una ronda de periodistas para hablar por primera vez de la polémica que generó el boxeador Canelo Álvarez con sus amenazas.

"Creo que fue un mal entendido. El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, dejar la camiseta ahí", explicó "la pulga" dejando escapar una risa por lo insólito de la situación.

"No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada", completó el 10 que este miércoles erró un penal contra Polonia.

https://twitter.com/TyCSports/status/1598082365997617152 MESSI: "NO TENGO QUE PEDIR PERDÓN, PORQUE CREO QUE NO LE FALTE EL RESPETO NI A LA GENTE DE MÉXICO, NI A LA CAMISETA, NI A NADIE "



Luego de los mensajes de Canelo en las redes sociales, la Pulga se expresó al respecto de lo sucedido y fue contundente con su punto de vista. pic.twitter.com/ek5EvRrMoe — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Una hora antes de que se jugaran los partidos de Argentina vs Polonia y México vs Arabia Saudita, Canelo le había pedido perdón a Messi por sus dichos y justificó sus amenazas diciendo que "se había dejado llevar por la pasión."

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el campeón del mundo.

Canelo

La polémica con Canelo

El sábado pasado, tras el 2 a 0 de la Scaloneta contra la selección Azteca, el boxeador había subido a sus redes sociales una imagen de Messi en el vestuario y, como el futbolista había apoyado una camiseta de la selección mexicana que había intercambiado con un rival, interpretó que el futbolista la estaba pisoteando .

"Así como respeto Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió el pugilista, acompañado por dos emojis de puños cerrados.