Canelo le pidió perdón a Messi por sus tuits: "Hice comentarios que estuvieron fuera de lugar"

Los looks de las parejas de los jugadores de la Selección antes del partido con Polonia

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el campeón del mundo.

Canelo

"Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final", agregó Álvarez en la previa del último partido que jugarán Argentina y México en el grupo C que definirá su continuidad en el mundial.

El sábado pasado, tras el 2 a 0 de la Scaloneta contra la selección Azteca, el boxeador había subido a sus redes sociales una imagen de Messi en el vestuario y, como el futbolista había apoyado una camiseta de la selección mexicana que había intercambiado con un rival, interpretó que el futbolista la estaba pisoteando .

"Así como respeto Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió el pugilista, acompañado por dos emojis de puños cerrados.