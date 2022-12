Sergio Goycochea remplazará a Momo como la voz del estadio en el partido Argentina - Croacia

Además de anunciar la formación del equipo de Scaloni, Goyco tendrá el trabajo de estimular a la hinchada, contar distintos antecedentes entre los equipos y escenarios del enfrentamiento.

La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. @OKGoyco90 estará a cargo de anunciar la formación del equipo#Qatar2022 #SomosMundiales #TVPenQatar pic.twitter.com/ohji9JdtHC — Televisión Pública (@TV_Publica) December 12, 2022

"Momo" Benavides explicó por qué la FIFA lo echó como voz del estadio

En una entrevista exclusiva con C5N, el streamer aseguró que la desvinculación se debió al contenido de algunos tuits suyos que molestaron a la organización.

"El partido contra Países Bajos fue muy caliente, con un arbitraje polémico. Cuando salgo del estadio, veo que estaban matando a la Selección y a Messi, entonces salgo con un tweet exponiendo a un medio de comunicación y a un periodista", relató. El streamer aseguró que ese fue el detonante para la decisión de la FIFA.

"Hubo gente a la que no le gustó pero contractualmente no me podían decir nada, porque yo no estaba incumpliendo ninguna norma contractual. Pero sí encontraron algo ridículo, que no lo voy a contar ahora porque no puedo, un vericueto legal para poder extinguir el contrato. Tengo la confirmación", sostuvo.