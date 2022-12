Radiografía de Australia: "No tiene talento individual, pero lo reemplaza corriendo"

— ¿Con qué tipo de rival se encontrará Argentina?



— Hay que tener precaución para hablar. Argentina no le va a ganar fácil, le va a hacer sudar la gota gorda en algún momento. Lo que sí, la calidad individual es mucho mayor en Argentina. Australia le va a dar pelea, pero Argentina le tiene que ganar. En algunos trámites del partido no va a ser fácil ya que es un equipo que lo va a hacer correr mucho porque despliega un fútbol muy físico. No tiene el talento individual y el toque, pero lo reemplaza corriendo.

Australia DT Graham Arnold, entrenador de Australia. FIFA

— ¿Cómo describís al entrenador Graham Arnold?



—Es un entrenador que viene de realizar un buen trabajo en la liga australiana, donde dirigió a Central Coast Mariners, que es un equipo con poco presupuesto. Luego, en el Sydney FC, que es el que más dinero tiene y más gente convoca, realizó una gran campaña: fue campeón perdiendo un solo partido y con récord de puntos.

Australia tuvo un golpe de suerte en un punto. El equipo clasificó a través de un repechaje con Perú, y previamente había superado a Emiratos Árabes Unidos. No había hecho una buena eliminatoria, de hecho a Graham Arnold era muy resistido por la prensa y los hinchas. Incluso, se llegó a decir que por más que clasificara, no iba a dirigir en el Mundial y hasta se nombró a Marcelo Bielsa como candidato a sucederlo. Luego, la Federación lo ratificó.

— ¿Cuáles son los jugadores destacados de Australia?



— El principal es Riley McGree, un chico que juega en Inglaterra, que tiene buen pie. Era de Charlotte FC de la MLS y lo prestaron Birmingham City, luego lo compraron y ahora está en Middlesbrough. Luego está Garang Kuol, un pibe de 18 años de padres sudaneses que nació en Egipto y fue refugiado en Australia. Ya lo compró Newcastle y lo tiene asegurado para futuro. Además, se destaca Jamie Maclaren, el goleador de la liga local que tuvo un buen paso por Escocia. También se destaca Mathew Leckie, autor del gol del triunfo ante Dinamarca.

Australia gol a Dinamarca Mathew Leckie, autor del gol de la victoria. Fifa

— Y en caso de penales tiene un especialista como Andrew Redmayne...



— (Se ríe) En la liga es el arquero titular de Sydney FC. Se hizo famoso por el baile que realizó contra Perú, pero ya lo había hecho antes. Es un buen arquero suplente, ya que Mark Ryan es el mejor después de Schwarzer en los últimos 20 años. Igualmente, Redmayne no sé cuánto le puede influir a tipos como Messi o Di María que le baile en la línea.

La historia de Australia en el Mundial

La primera participación de los Socceroos fue en Alemania 1974, en el cual empató un partido y perdió dos. No marcó goles en esos tres encuentros. El cambio llegó 32 años después, cuando clasificó a Alemania 2006 y se metió en octavos de final.

"La generación de 2006 contaba con Mark Viduka, Harry Kewell, Mark Bresciano y Mark Schwarzer. Todos jugaban en Europa, que es muy diferente al plantel actual que juega en segundas líneas europeas o equipos de Asia. Por esa razón, es destacable que hayan llegado a octavos en esta Copa del Mundo. A nivel calidad individual no es lo mismo, la de 2006 era mucho mejor", comparó D'Angelo.

Los orígenes del fútbol

Australia fue una colonia de Inglaterra que se independizó en 1901. El fútbol llegó, al igual que ocurrió en Argentina, a través de los británicos. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto. Así lo explica el especialista en el fútbol oceánico: "Llegó por los marineros británicos, pero no prendió".

"No hay emoción por el fútbol. A tal punto que ellos tienen su propio fútbol, que es una mezcla con el rugby. Recién el crecimiento vino en la década del 50 con los expatriados que llegaron de Europa del Este, Italia y Grecia como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial", describió el escritor.

La National Soccer League se fundó después de la participación en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Sin embargo, recién se profesionalizó en 2004, ya que durante muchos años este deporte sufrió muchas críticas mediáticas: "La prensa local lo considera un deporte portador de ideas comunistas, contrario a los valores australianos, y para hombres débiles. Ellos tienen un estilo parecido a los norteamericanos, por eso tienen un deporte rudo como el fútbol australiano".

La presencia de Diego Maradona en el Repechaje de 1993.

La Selección argentina clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994 luego de superar a Australia en un repechaje. El equipo que dirigía Alfio Basile empató (1-1) en Sydney, en lo que fue el regreso de Diego Maradona a la Albiceleste: armó una gran jugada para el gol de Abel Balbo. Luego, en la revancha fue triunfo (1-0) en el estadio Monumental con un tanto de Gabriel Batistuta.

"En ese momento, el capitán de la Selección australiana era arquitecto y durante los fines de semana jugaba en el local. No fue un punto de inflexión, la liga local no despegó. Sí fue uno de los partidos más visto en Australia, el estadio estaba repleto y había furor por la presencia de Diego Maradona. Pero el fútbol no pegó. Siempre recuerdo que, tras retirarse en 2005, Gabriel Batistuta se fue a vivir dos años y no lo conocían. Si bien la pasión por el fútbol va en aumento, todavía hay gente que no le da importancia", describió D'Angelo.

1993: La vuelta de Maradona a la Selección: Así jugó contra Australia

El autor de Socceroos

Juan Manuel D'Angelo tiene 36 años y es de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Su pasión por el fútbol australiano arrancó a través de una entrevista al mediocampista Marcelo Carrusca, que jugó en Adelaida United: "Le hice una nota vía mail. Me interesó lo que me contó y me atrajo un país donde el fútbol no es prioridad. Así fui leyendo. Quería seguir vinculado como hobbie y armé un blog sobre fútbol australiano".

En 2020, D'Angelo publicó Socceroos, luego llegó Los otros derbis (sobre las rivalidades menos conocidas del fútbol mundial) y Ligas exóticas del fútbol (abarca Arabia Saudita, Estados Unidos, Australia, Qatar y Japón). A la brevedad saldrá Historias de fútbol y rock: Tocala de nuevo.