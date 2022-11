Preocupación por Messi: qué tiene el capitán de la Selección argentina

La Selección argentina está convulsionada ya que preocupa el estado físico de Lionel Messi tras la histórica derrota contra Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022. El capitán de la albiceleste tuvo que pasar por kinesiología por una molestia en el sóleo, lo que demuestra que la estrella del fútbol mundial no está en óptimas condiciones.

El curioso pedido de un joven a su ex para que a "Messi le vaya bien" en el Mundial Qatar 2022

La buena noticia es que el capitán será titular ante México para intentar dar vuelta la pobre imagen mostrada frente a Arabia, al igual que el resto de los jugadores.

Antes de que la Selección debute contra Arabia, Messi habló en conferencia de prensa y llevó tranquilidad su físico: "Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, entrené diferenciado porque tenía un golpe pero por suerte no es nada raro", sin embargo asustó luego a todos por entrenarse diferenciado.

El resto del fixture de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022

La Albiceleste tendrá dos próximos compromisos determinantes para definir su continuidad en la Copa del Mundo con Messi a la cabeza después de un arranque con el pie izquierdo, lo que sorprendió a todos:

México

Sábado a las 16 (TV Pública y TyC Sports).

Polonia