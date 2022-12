Messi durmió con la Copa del Mundo y lo compartió en Instagram

La imagen reunió miles de "me gusta" en pocos segundos y mostró cómo pasó la noche dentro del predio de la AFA junto al tan anhelado premio. Las tres imágenes muestran una pequeña porción de la vida después del triunfo dentro de las intalaciones donde los jugadores pasaron la noche .

Messi durmiendo con una mano en la Copa, "despertando" y tomando mate con el trofeo dorado, explotó de comentarios en apoyo, el sueño del capitán por fin se cumplió. Bajo la foto solo comentó con un "Buen día" y una carita sonriente.

Entre los primeros mensajes recibidos por Messi tras publicar ese secuencia se encuentra el de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien en letras mayúsculas le escribió: "BUENISIMOS DÍAS MI AMOR" acompañado por una carita con corazones.

¡Messi pasó al huevo! La foto con la Copa del Mundo es la publicación con más "me gusta" de Instagram

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido una máquina de romper récords y la final del Mundial Qatar 2022 no fue la excepción. En Copas del Mundo, el rosarino se convirtió en el futbolista con más partidos disputados, el que más minutos jugó y en el goleador histórico de la Selección argentina. Ahora, además, alcanzó una curiosa marca: una foto suya se convirtió en la que más "me gusta" cosechó en Instagram.

Apenas levantado el ansiado trofeo, la Pulga compartió una foto suya reflejando la alegría del festejo. "¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió junto a la imagen.

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", continúa el texto.

Y cierra: "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!".