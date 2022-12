Hinchas reclaman entradas para la final Argentina vs Francia: "Pedimos a AFA el precio oficial"

Desde C5N.com hablamos con Natalia Macchiaroli, una de las voceras de los reclamos que se instaló desde primera hora de la mañana en el Jaasim Tower Hotel, donde se alojan directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para pedir explicaciones por los valores en momentos de pasión albiceleste.

“Hablé con Emilio Vázquez, quien me dijo que AFA no vende entradas. También hablé con el hijo del Chiqui Tapia que me respondió que le iba a avisar al padre porque no estaba enterado de la situación pero que no le escriba más, por eso espero a ver si me responden”, reveló Natalia al sitio web. "Pedimos a AFA el precio oficial, estamos esperando respuestas y vamos a volver hasta que nos respondan", agregó la hincha que portaba una bandera que decía "Chiqui Tapia porfa queremos entrar".

Se trata de los argentinos que vienen siguiendo paso a paso el camino de Lionel Messi y todo el equipo que se instaló en la final del Mundial Qatar 2022 y enfrentará a Francia por la Copa. En su reclamo a la AFA, consideran que los hinchas fueron los que le pusieron “color al Mundial”, y que ahora tienen que ayudarlos “para que la fiesta sea completa”. Con esas frases, los promotores del banderazo se manifestaron en el flyer de la convocatoria mundial.

“Estuvimos en el hotel desde las 7 de la mañana, reclamando y pidiendo explicaciones de por qué no conseguíamos precios oficiales. Y además fuimos a las 9 a la oficina de la AFA en la FIFA, y no nos atendió nadie. De AFA no vino nadie”, expresó la mujer sobre la situación que se tornó caótica con el correr de las horas ya que estuvieron más de 7 horas pidiendo explicaciones y hablando con los medios desde Qatar.

En su reclamo, los apasionados del fútbol afirmaron que hay una “especulación con la pasión de los argentinos” y hasta afirmaron que había “una listita dando vuelta por Whatsapp en contacto con AFA con 1.700 anotados para conseguir entradas”.

Se quejaron de la reventa “desde 3 mil dólares" cuando los precios oficiales son de 700, 1.000 y 1.700 dólares.

¿Qué reclamaron a la AFA? La intervención en el tema. “No queremos que nos regalen nada, sólo conseguir el precio oficial” como lo venían haciendo hasta ahora con cada partido de la Selección argentina.

La convocatoria en el Jaasim Tower Hotel se hizo a través de WhatsApp, ya que los argentinos y argentinas que viajaron hicieron buenas relaciones en cada partido, en los banderazos realizados, en restaurantes y calles donde lucieron sus camisetas celestes y blancas.

La hermandad de la gente fue tal, que decidieron unirse en el reclamo por la venta y reventa de los tickets. “Este viernes seguimos firme para poder conseguir las entradas, no queremos que nos regalen nada, queremos comprarlas”, confesó Natalia a C5N.com.

Un pedido especial a la AFA: los precios de las entradas

En sus declaraciones, la gente pide a la AFA que imite la decisión de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, que puso a disposición de sus hinchas unas 13.000 entradas para la semifinal con Francia.

Mientras que los directivos franceses vendieron los tickets a través de la web de la Federación (FFF) a precios oficiales, sin reventa alocada.

La final entre Argentina y Francia se jugará el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail, que cuenta con una capacidad de 88.966 espectadores. Los valores dispuestos por la FIFA fueron u$s1.625 (categoría 1), u$s1.013 (categoría 2) y u$s611 (categoría 3).

Sin embargo, la locura por ver a Messi y la Scaloneta es tal que ni bien se conoció la clasificación de Argentina, comenzó la reventa con números exagerados. A 72 horas del partido, los precios se conseguían desde los 4.500 dólares para las entradas de menor categoría. Una locura generalizada terminó con la convocatoria en el hotel.

El remanente de FIFA

Según se dio a conocer, la FIFA pondrá a la venta en la noche de sábado de Qatar un remanente de entradas como sucede antes de cada partido. Sin embargo, por la locura que genera Messi y todo el equipo, no sería suficiente para cubrir la demanda de los hinchas de la Selección.

Qatar, un viaje Mundial con costos enormes

La ilusión por la obtención de la Copa del Mundo se viene gestando hace tiempo. Fueron miles de argentinos y argentinas que decidieron viajar a modo de vacaciones, dejando sus trabajos incluso para disfrutar de la pasión del fútbol y recorrer las ciudades donde la Selección disputó cada partido. Se sabe que es un viaje costoso, porque no implica gastos durante un mes de entradas, alojamientos, comidas y demás.

A medida que Argentina avanzó en el evento deportivo que se robó todas las miradas desde el día 1, se sabe que los gastos se van incrementando: "Hay que bancarse la estadía con todo lo que ello implica”. Por eso el reclamo de los turistas y fanáticos es que puedan conseguir los precios oficiales de los tickets.

Para tener una referencia, se consideran las comidas básicas como desayuno, almuerzo y cena. Por ejemplo, un café americano cuesta entre 700 pesos a los 2 mil pesos. En el caso de un desayuno más completo con frutas, alimentos salados, mesa dulce y bebidas libres puede valer 2.500 pesos. Mientras que un té y una factura o una dona cuesta 1.500 pesos.

Para la hora del almuerzo, siempre dependiendo de la zona, un bar de comidas típicas ofrece un menú ejecutivo a 3 mil pesos con una lata de gaseosa, un plato de fideos o arroz con pollo acompañado por salsas.

Si se trata de almorzar en un bar ubicado en zona turística, como el Lusail Boulevard (cerca del estadio donde jugó Argentina) los precios van desde los 5 mil pesos en adelante.

En el caso de las comidas rápidas, una hamburguesa de Mc Donald’s básica cuesta 2 mil pesos. Mientras que una media pizza, de cuatro porciones, sale unos 2.300 pesos.

Si se quiere comer algo especial de la cocina qatarí en Souq Waqif, los valores oscilan desde 4 mil hasta más de 10 mil pesos.