Dibu Martínez: "En Brasil el favorito era Brasil y hoy lo dicen de Francia"

Para luego agregar que "la única ventaja que yo siempre digo es que el mejor lo tenemos nosotros", en referencia al Lionel Messi.

https://twitter.com/TyCSports/status/1604088828037562368 "EN BRASIL DECÍAN QUE EL CANDIDATO ERA BRASIL Y HOY EN DÍA PUEDEN DECIR QUE ES FRANCIA. NOSOTROS TENEMOS LA VENTAJA DE TENER AL MEJOR DEL MUNDO"



Dibu Martínez se refirió al leve favoritismo que tienen los Galos en la antesala a la final.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/w4vfb7EYdF — TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2022

Con respecto a la llegada de un equipo sudamericano a la final del Mundial y los dichos de Mbappé contra la Selección argentina, el arquero prefirió no entrar en polémicas y señaló que "es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica, si no jugás no podés comentar". Y además remarcar que "ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan".

En referencia a un análisis estrictamente futbolístico sobre Francia, explicó que "lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos". Y en relación al la preponderancia de Kylian Mbappé dentro del campo de juego remarcó que el conjunto europeo "no es solo un jugador, es una gran selección, tendremos los recaudos, sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego",

El Dibu Martínez destacó la importancia de la hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022

El arquero tuvo momento, durante su conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Mundo, para explicar la importancia de encontrarse con la hinchada albiceleste en cada estadio donde jugaron durante la competencia.

"Están cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales. En la entrada en calor te sentís local, como si estuvieras jugando en Argentina", aseguró.

El domingo 18, se espera un especial recibimiento para el equipo de Lionel Scaloni, en el estadio Lusail donde más de 30 mil hinchas argentinos buscarán ser testigos de una consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Las frases más destacadas del Dibu Martínez en conferencia de prensa