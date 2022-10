Mundial Qatar 2022: Túnez podría quedar excluido del certamen

La FIFA considera que la declaración de Kamel, es un intento de entrometerse en el funcionamiento de la federación de fútbol del país (FTF), y le recordó que las asociaciones miembro están “legalmente obligadas a llevar a cabo sus asuntos de forma independiente y sin la influencia indebida de terceros”.

Mediante una carta, el director de asociaciones miembro de FIFA Kenny Jean-Marie, advirtió que “cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las leyes de la FIFA, incluida la suspensión de la asociación en cuestión”. Le han dado plazo hasta el viernes a la FTF para responder a su postura tras los comentarios del ministro.

La sanción que podría imponer la FIFA, también alcanza a los clubes que juegan en el fútbol local de Túnez y les prohibiría participar de certamen continentales o internacionales.

La selección del país africano, comparte el grupo D del mundial junto a Francia, Dinamarca y Australia. En cinco participaciones en la copa del mundo, nunca pasó la fase de grupos.

Mundial Qatar 2022: una supercomputadora pronostica un posible final entre Argentina y Portugal

El dispositivo electrónico pronosticó que Argentina y Portugal se enfrentarán en la final del Mundial 2022 y se espera que el equipo de Lionel Messi derrote al de Cristiano Ronaldo en la tanda de penales en Qatar.

La investigación denominada "The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup", y recabó diversos datos entre los que destacan múltiples estadísticas de jugadores de FIFA Soccer, así como también en una muestra de 192 partidos de la fase de grupos y 64 partidos de eliminatorias jugados durante las Copas del Mundo de 2006, 2010, 2014 y 2018.