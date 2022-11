Dybala a los hinchas italianos: "Espero que apoyen a la Argentina en el Mundial"

Al término del encuentro, el delantero dio una entrevista donde se refirió a su lesión y en donde realizó un curioso pedido a los hinchas italianos. "Sé que es difícil (el hecho de que Italia no jugará el mundial) pero entiendo que hay mucho cariño y espero que nos apoyen", expresó el cordobés.

"El cariño de la gente fue increíble desde el primer día. Tenía muchas ganas de jugar hoy y trabajé mucho para conseguirlo. Me hubiera gustado entrar antes pero no pude. El entrenador me dijo que me necesitaba a pesar de estar convocado para el Mundial", agregó la "Joya".

Los elogios de Maurinho a Dybala

Tras el partido, el técnico de la Roma, José Mourinho, realizó una conferencia de prensa donde elogió a Dybala. "En los últimos 20 minutos me parece que creamos más (situaciones) que en los últimos partidos. Cuando un jugador como Paulo no juega, es muy difícil para nosotros. ¿Cuántos puntos más tendríamos si hubiéramos tenido a Dybala en las últimas seis fechas?", se preguntó el DT portugués.