World's 50 Best Bars: el bar número 1 del mundo es de un argentino y el mejor de Sudamérica queda en Palermo

The World´s 50 Best Bars eligió a Handshake Speakeasy, el bar de un argentino que está en Ciudad de México, como Mejor Bar del Mundo . Además, Tres Monos Bar, ubicado en el barrio de Palermo, se quedó con el título al Mejor Bar de Sudamérica.

La lista de The World´s 50 Best Bars está confeccionada por reconocidos bartenders y consultores, escritores de bebidas y especialistas en cócteles. Este año, la copa dorada quedó en manos de Handshake Speakeasy un bar estilo clandestino, con un espacio íntimo solamente para 32 personas, ambientado al estilo de la película El gran Gatsby.

Está ubicado en Ciudad de México y su barman principal, Eric Van Beek, utiliza técnicas culinarias especiales, que pueden llevar hasta 48 horas en poder preparar un trago. Los cócteles más recomendados por The World´s 50 Best Bars son Fig Martini, la primera creación del bar, o si no Salt N Pepper, una de las últimas creaciones más frescas.

Marcos Di Battista es uno de los dueños de Handshake Speakeasy. Nacido en la ciudad de La Plata y se mudó a México en 2009. Antes de sumarse a este proyecto en 2019, abrió otros bares y restaurantes que no tuvieron éxito.

En tanto, Tres Monos Bar, ubicado en Guatemala 4899, se consagró como el Mejor Bar de Sudamérica porque "además de innovar con sus propios licores, como el sake y el whisky estilo bourbon elaborado con granos locales, los propios monos (Charly Aguinsky, Sebastián Atienza y Gus Vocke) también producen vinos, como sauvignon blanc y espumosos pét-nat, y el equipo solo se abastece de ingredientes estrictamente argentinos".

Uno de los tragos más recomendados son Vuelta Nah Manzana, elaborado con whisky de la casa, licor de níspero casero y jugo de manzana verde fresco.

En tanto, los bares CoChinChina (Armenia 1540), espacio liderado por la bartender Inés de los Santos, quedó en la posición 22, y Florería Atlántico (Arroyo 872) de Tato Giovannoni en la posición 46.

La lista para 2024 incluye bares de 28 ciudades con 16 nuevas entradas repartidas entre Bangkok, Bogotá, Guadalajara, Hong Kong, Lima, Melbourne, Ciudad de México, Milán, Nueva York, París, San Pablo, Singapur y Tokio.