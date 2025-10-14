Viajar a Salta: el pueblo que tiene paisajes extremos y noches de cielos nítidos

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, hay una ciudad que deslumbra con sus salares, montañas y un cielo tan limpio que parece al alcance de la mano.

La provincia de Salta guarda algunos de los paisajes más impactantes de la Argentina. Desde los valles verdes del sur hasta los desiertos áridos del norte, cada ruta parece conducir a un escenario distinto. Entre montañas, salares y rutas que se pierden en el horizonte, los viajeros encuentran pueblos donde el tiempo corre distinto y la naturaleza domina cada rincón .

Uno de esos lugares es Olacapato , una pequeña localidad perdida en la puna salteña. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, este caserío se ganó el título de el pueblo más alto del país . Llegar no es sencillo: el camino es largo, de ripio y con tramos que ponen a prueba hasta a los vehículos más preparados. Pero el esfuerzo tiene su recompensa: un paisaje extremo, cielos tan claros que parecen de otro mundo y una quietud que difícilmente se encuentra en otros destinos.

Allí, el aire es fino y seco, y las noches se vuelven un espectáculo. El cielo se llena de estrellas que brillan sin interrupciones, gracias a la ausencia total de contaminación lumínica. La vida cotidiana se mueve a otro ritmo: las familias cocinan con leña , los chicos van a la escuela abrigados hasta los ojos y las llamas cruzan las calles como si fueran vecinas más.

Está ubicado en el departamento de Los Andes , dentro de la provincia de Salta, a unos 280 kilómetros de la capital provincial . El pueblo de Olacapato se encuentra sobre la Ruta Nacional 51 , camino al Paso Internacional de Sico, que une Argentina con Chile. Por su altitud —supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar —, las condiciones son extremas: aire seco, poca vegetación y una amplitud térmica que puede ir de los 25 grados durante el día a temperaturas bajo cero por la noche.

El entorno parece sacado de otro planeta. Volcanes dormidos, salares que reflejan el sol y montes pelados forman parte del paisaje cotidiano. Desde allí se observan algunos de los cerros más altos del noroeste argentino y un horizonte que se extiende sin límites.

Qué puedo hacer en Olacapato

No hay grandes hoteles ni restaurantes elegantes, pero sí autenticidad. Caminar por las calles de tierra es una experiencia en sí misma: el silencio domina, las casas de adobe resisten el paso del tiempo y los pocos vecinos que viven allí conservan las costumbres de sus antepasados.

Los alrededores ofrecen paisajes únicos, como el Salar de Pocitos, que deslumbra con su inmensidad blanca, o el volcán Quevar, que se alza sobre los 6.000 metros y desafía a los aventureros más preparados. También se puede visitar la antigua estación del Ferrocarril Belgrano, testigo de una época en la que el tren minero traía vida y movimiento al pueblo.

En cuanto a la comida, la tradición manda. Las cocinas locales preparan guisos espesos, humitas, empanadas y platos con carne de llama o cabrito, acompañados con papa andina o quinua. Todo servido con esa hospitalidad silenciosa que caracteriza al norte.

Cómo llegar a Olacapato

Desde la ciudad de Salta, el acceso es por la Ruta Nacional 51 rumbo a San Antonio de los Cobres y luego hacia el oeste. El trayecto total ronda los 280 kilómetros, gran parte de ellos de ripio. No hay transporte público regular, por lo que se recomienda ir en vehículo particular, preferiblemente 4x4.