Viajar a Salta: el destino escondido que es ideal para los amantes de las montañas

Entre los paisajes que hacen de Salta una de las provincias más bellas del país, hay rincones que aún parecen ajenos al turismo masivo. Uno de ellos es Ingeniero Maury , un diminuto pueblo que combina silencio, historia y aire puro a más de dos mil metros de altura.

La Ciudad vuelve a abrir 140 espacios icónicos para conocer por dentro: cuáles son los más destacados

Aunque muchos viajeros llegan atraídos por la fama del Tren a las Nubes o las postales de Cafayate, quienes se animan a desviarse un poco del camino descubren una joya escondida. El encanto de este lugar está en su sencillez : calles polvorientas, antiguas vías férreas y montañas que cambian de color con la luz del día.

Visitar Ingeniero Maury es viajar en el tiempo. Cada piedra, cada ruina y cada cerro tiene su relato. Y aunque no hay lujos ni grandes comodidades, lo que sobra es autenticidad : paisajes intactos, cielos despejados y una calma que se siente rara en estos tiempos acelerados.

Este pequeño poblado se encuentra en el departamento de Rosario de Lerma , a unos 60 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2111 metros sobre el nivel del mar . Está dentro de la Quebrada del Toro , una zona que forma parte de la ruta hacia San Antonio de los Cobres y que suele dejar a más de uno con la boca abierta.

El nombre del pueblo es un homenaje al ingeniero Richard Maury, responsable del trazado del famoso ramal C-14 del ferrocarril Belgrano, una obra monumental que aún hoy asombra por su complejidad técnica y por los paisajes que atraviesa.

Qué puedo hacer en Ingeniero Maury

A simple vista parece un lugar detenido en el tiempo, pero tiene mucho para ofrecer. La antigua estación ferroviaria, declarada Monumento Histórico Nacional en 2019, es el punto más emblemático. Aunque ya no recibe pasajeros, conserva el espíritu de los tiempos en que el tren era el gran conector del norte argentino.

A pocos kilómetros se puede visitar el Asentamiento Arqueológico de Incahuasi, una fortaleza incaica del siglo XV ubicada entre las quebradas del Toro e Incahuasi. Es un sitio ideal para quienes disfrutan del turismo cultural y las caminatas con historia.

También llaman la atención formaciones naturales con nombres curiosos, como La Oreja del Inca o el Cerro Bañado en Chocolate, que parecen esculpidos por el viento y el tiempo. Los más aventureros pueden recorrer senderos a pie o en bici, siempre con la precaución que requiere la altura.

El pueblo también es una buena parada para quienes hacen la ruta hacia San Antonio de los Cobres o el viaducto La Polvorilla. Muchos viajeros deciden quedarse una noche, disfrutar de una comida casera y seguir al día siguiente con energías renovadas.

Quebrada del Toro No solo es un atractivo natural, sino también un testimonio del ingenio humano. Municipalidad de Quebrada del Toro

Cómo llegar a Ingeniero Maury

La forma más práctica es salir desde la ciudad de Salta por la Autopista Circunvalación Oeste y luego empalmar con la Ruta Provincial 24. Después de unos kilómetros, el camino se une con la Ruta Nacional 51, una de las más pintorescas del norte. Desde allí, solo hay que dejarse llevar por las curvas y el paisaje: en poco más de una hora, el cartel de Ingeniero Maury aparece entre los cerros.

El trayecto es ideal para hacer en auto o moto, aunque también se puede llegar en excursiones organizadas o en transporte local. Lo cierto es que cada kilómetro vale la pena, porque el viaje mismo ya es parte de la experiencia.