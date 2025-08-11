Viajar a Salta: el pueblito que mezcla sus montañas perfectas con ríos y arroyos

En lo más alto del noroeste de Salta, donde los cerros parecen custodiar cada paso y el aire se siente distinto, se esconde un rincón que todavía conserva intacta su esencia rural. El paisaje se despliega en una mezcla perfecta de quebradas, ríos y senderos que parecen perderse entre las Yungas, a pasos de la frontera con Bolivia.
Quien llega hasta allí se encuentra con una postal que difícilmente se olvide: montañas que recortan el cielo, valles donde se cultiva el maíz y aguas que corren limpias por arroyos serpenteantes. Más allá de la geografía, este lugar es también un viaje a la cultura andina, donde las costumbres y creencias de los pueblos originarios.
Entre los símbolos que identifican a la comunidad, destaca la devoción a la Virgen de Guadalupe, patrona local cuya festividad se celebra en septiembre y convoca a toda la población. Allí, las misas, procesiones y ferias artesanales se entrelazan con el sonido de las coplas y el aroma de la comida regional, en un festejo que resume la identidad de la zona.
Dónde queda Nazareno
Nazareno se ubica a unos 512 kilómetros de la ciudad de Salta, un recorrido que demanda alrededor de nueve horas por rutas y caminos de montaña. Se encuentra en el extremo oeste de las Yungas salteñas, muy cerca del límite con Bolivia. Su geografía es particular: montes verdes, quebradas y cursos de agua que lo convierten en un sitio fértil para la agricultura y el pastoreo.
La economía local gira en torno al cultivo de papa lisa y papa oca, variedades andinas que forman parte de la dieta tradicional, además del maíz que se produce en las terrazas agrícolas. La crianza de ovejas y cabras completa el cuadro productivo, junto con la elaboración de tejidos en lana de llama y oveja, trabajados con técnicas heredadas de generaciones anteriores.
Qué puedo hacer en Nazareno
El pueblo invita a caminar sus calles tranquilas, recorrer los alrededores y acercarse a las ferias donde se venden ponchos, mantas y accesorios artesanales. También es posible explorar los senderos que llevan hasta los ríos y arroyos, perfectos para refrescarse o simplemente disfrutar del silencio.
Las festividades religiosas y comunitarias son otro atractivo: durante la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe, la localidad se llena de música, danzas y puestos de comida que ofrecen desde humitas hasta guisos de quinua. Además, se puede visitar la parroquia que lleva su nombre, un punto de encuentro para los pobladores.
Cómo llegar a Nazareno
El acceso requiere combinar rutas asfaltadas con caminos de ripio y montaña, lo que convierte al viaje en parte de la experiencia. Desde la ciudad de Salta, el trayecto más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca y luego adentrarse por caminos provinciales hacia el oeste.
Otra opción es llegar desde Santa Victoria Oeste, atravesando paisajes de altura que regalan vistas panorámicas de las Yungas y la Puna. Por sus características geográficas, conviene viajar en vehículos preparados para terrenos irregulares, sobre todo en temporada de lluvias, cuando los ríos crecen y los caminos pueden volverse más difíciles.