Viajar a Salta: el pueblito que mezcla sus montañas perfectas con ríos y arroyos

En el noroeste salteño, un pequeño poblado combina tradiciones centenarias, paisajes serranos y la calma de sus ríos cristalinos.

En lo más alto del noroeste de Salta , donde los cerros parecen custodiar cada paso y el aire se siente distinto, se esconde un rincón que todavía conserva intacta su esencia rural. El paisaje se despliega en una mezcla perfecta de quebradas, ríos y senderos que parecen perderse entre las Yungas , a pasos de la frontera con Bolivia .

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo de altura que no todos conocen

Quien llega hasta allí se encuentra con una postal que difícilmente se olvide: montañas que recortan el cielo , valles donde se cultiva el maíz y aguas que corren limpias por arroyos serpenteantes. Más allá de la geografía, este lugar es también un viaje a la cultura andina, donde las costumbres y creencias de los pueblos originarios.

Entre los símbolos que identifican a la comunidad, destaca la devoción a la Virgen de Guadalupe , patrona local cuya festividad se celebra en septiembre y convoca a toda la población. Allí, las misas, procesiones y ferias artesanales se entrelazan con el sonido de las coplas y el aroma de la comida regional, en un festejo que resume la identidad de la zona.

Nazareno se ubica a unos 512 kilómetros de la ciudad de Salta , un recorrido que demanda alrededor de nueve horas por rutas y caminos de montaña. Se encuentra en el extremo oeste de las Yungas salteñas , muy cerca del límite con Bolivia. Su geografía es particular: montes verdes, quebradas y cursos de agua que lo convierten en un sitio fértil para la agricultura y el pastoreo.

La economía local gira en torno al cultivo de papa lisa y papa oca , variedades andinas que forman parte de la dieta tradicional, además del maíz que se produce en las terrazas agrícolas. La crianza de ovejas y cabras completa el cuadro productivo, junto con la elaboración de tejidos en lana de llama y oveja, trabajados con técnicas heredadas de generaciones anteriores.

Qué puedo hacer en Nazareno

El pueblo invita a caminar sus calles tranquilas, recorrer los alrededores y acercarse a las ferias donde se venden ponchos, mantas y accesorios artesanales. También es posible explorar los senderos que llevan hasta los ríos y arroyos, perfectos para refrescarse o simplemente disfrutar del silencio.

Las festividades religiosas y comunitarias son otro atractivo: durante la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe, la localidad se llena de música, danzas y puestos de comida que ofrecen desde humitas hasta guisos de quinua. Además, se puede visitar la parroquia que lleva su nombre, un punto de encuentro para los pobladores.

Nazareno Visit Salta

Cómo llegar a Nazareno

El acceso requiere combinar rutas asfaltadas con caminos de ripio y montaña, lo que convierte al viaje en parte de la experiencia. Desde la ciudad de Salta, el trayecto más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca y luego adentrarse por caminos provinciales hacia el oeste.

Otra opción es llegar desde Santa Victoria Oeste, atravesando paisajes de altura que regalan vistas panorámicas de las Yungas y la Puna. Por sus características geográficas, conviene viajar en vehículos preparados para terrenos irregulares, sobre todo en temporada de lluvias, cuando los ríos crecen y los caminos pueden volverse más difíciles.