Viajar a Córdoba: el pueblito escondido con historia, leyendas y tradición

En el norte de Córdoba , el paisaje rural se impone con su calma: campos abiertos, caminos de tierra y ese aire serrano que parece invitar a frenar el ritmo. Muchos viajeros que recorren la provincia suelen pasar de largo estos rincones menos conocidos, concentrándose en los destinos turísticos más populares. Sin embargo, detrás de cada pequeño pueblo suele haber una historia que todavía late fuerte.

La región fue parte del antiguo Camino Real al Alto Perú , ruta por la que transitaron figuras como Manuel Belgrano, Facundo Quiroga o Juan Lavalle. Esa herencia histórica todavía se siente en las construcciones antiguas, en las capillas y hasta en las leyendas que se transmiten de generación en generación. Quien se detiene en estos pueblos no solo encuentra silencio y paisaje, sino también memoria viva.

Uno de esos lugares es San Pedro Norte , un poblado que parece detenido en el tiempo. Sus calles conservan casonas centenarias, su iglesia se erige como símbolo de identidad y, a pocos kilómetros, aún se pueden visitar huellas de postas coloniales. Es un destino poco masivo, pero con mucho para ofrecer a quienes buscan autenticidad.

San Pedro Norte está en el departamento Tulumba, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se encuentra en una zona de transición entre las sierras y los llanos, lo que le da un paisaje particular: serranías suaves combinadas con campos áridos y montes de algarrobo . Esa ubicación estratégica explica su rol en la época colonial, cuando el Camino Real conectaba al Virreinato del Río de la Plata con el Alto Perú.

El punto central del pueblo es la Iglesia Nuestra Señora de la Merced , un templo que mezcla rasgos coloniales con góticos y que se impone en la plaza principal. A su alrededor se levantan casonas de más de dos siglos, algunas restauradas, otras todavía con el desgaste del tiempo que les da un encanto especial.

Muy cerca, se encuentra San Pedro Viejo, con su capilla construida entre 1650 y 1690. Allí, según los registros, habrían pasado próceres como San Martín y Belgrano durante sus campañas. Aunque está dentro de un predio privado, se puede visitar con excursiones organizadas, lo que la convierte en una parada imperdible para los amantes de la historia.

La experiencia no termina en lo patrimonial: la gastronomía local es otro de los grandes atractivos. Se pueden probar platos como asado con cuero en horno de barro, arrope de chañar o el clásico pastel cambray. Todo servido en casas de campo o restaurantes familiares que conservan recetas transmitidas de generación en generación.

Para quienes prefieren la naturaleza, el entorno invita a caminar por senderos serranos, realizar cabalgatas por antiguos caminos o disfrutar de avistaje de aves autóctonas. Además, los fines de semana suelen organizarse ferias donde los vecinos ofrecen desde quesos y dulces caseros hasta tejidos y artesanías.

san-pedro-norte.3

Cómo llegar a San Pedro Norte

Desde la ciudad de Córdoba se puede llegar en unas tres horas de auto. El camino más directo es por la Ruta Nacional 9 hasta Villa del Totoral, y desde allí tomar la Ruta Provincial 17 hacia el norte. El último tramo es de ripio, lo que le da al viaje un aire de aventura, pero está en buen estado y es transitable todo el año.

Quienes prefieran el transporte público cuentan con servicios de colectivos que llegan hasta localidades cercanas, aunque para los últimos kilómetros conviene disponer de vehículo propio o contratar excursiones. Esa relativa dificultad para acceder es, en parte, lo que mantiene a San Pedro Norte como un secreto bien guardado dentro del mapa turístico cordobés.