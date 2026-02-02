2 de febrero de 2026 Inicio
Así es la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el edificio más antiguo de Buenos Aires que vio nacer a la UBA

En la actualidad, esta iglesia se mantiene como uno de los puntos más visitados del centro porteño, tanto por su valor simbólico como por las historias que alberga.

  • En el casco histórico porteño se encuentra la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el templo más antiguo de Buenos Aires.
  • Construida por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII, es un ícono del barroco colonial.
  • Se destaca por sus túneles subterráneos y su vínculo con los orígenes de la educación superior y la vida intelectual.
  • Hoy es uno de los sitios más visitados y un testimonio clave del pasado colonial de la ciudad.

En el centro del casco histórico de Buenos Aires se alza una construcción que resguarda algunos de los relatos más antiguos y enigmáticos de la ciudad. Su nombre aparece de manera recurrente al abordar los orígenes porteños y el desarrollo de la educación superior, lo que lo convierte en un espacio emblemático del paso del tiempo. Consolidado como uno de los sitios turísticos más visitados, este lugar funciona como una ventana al pasado y permite comprender cómo era la pequeña aldea que antecedió a la gran metrópolis.

Tafí del Valle se destaca por su emplazamiento en altura, rodeado de cerros y con un clima templado atractivo durante el verano.
El edificio es reconocido por sus túneles subterráneos y por haber sido escenario de episodios decisivos durante los primeros años de la etapa colonial. Estos pasadizos ocultos, junto con su arquitectura de gran porte, se vinculan de forma directa con el surgimiento de instituciones clave para la historia argentina. El complejo cumplió un rol central tanto en lo espiritual como en lo intelectual, albergando debates e ideas que influyeron en el rumbo social y político del país en sus inicios.

San Ignacio de Loyola

Dentro de sus claustros y corredores se preserva una parte esencial del patrimonio religioso porteño, junto con marcas profundas de la historia cultural y educativa nacional. Este espacio, donde conviven la fe y el saber académico, continúa despertando el interés de residentes y visitantes. Recorrerlo implica sumergirse en una atmósfera singular, en la que el silencio histórico se mezcla con la memoria colectiva, manteniéndose como un testimonio vivo en medio del dinamismo de la ciudad actual.

Cómo es la iglesia más antigua de Buenos Aires y cuáles fueron los eventos más destacados

La Iglesia de San Ignacio de Loyola, situada en la histórica Manzana de las Luces, es el templo más antiguo que se conserva en la ciudad de Buenos Aires. Levantada por la Compañía de Jesús entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, su estilo barroco colonial representa un testimonio directo de los primeros tiempos de la capital. Más allá de su función religiosa, el edificio se convirtió en un emblema del casco histórico, donde sus muros de adobe y piedra narran el devenir del tiempo y la posicionan como una de las visitas más atractivas para quienes buscan comprender la esencia porteña.

San Ignacio de Loyola

A lo largo de los siglos, este espacio fue protagonista de acontecimientos clave de la etapa colonial y del proceso de organización institucional del país. Entre sus rasgos más destacados se encuentran los túneles subterráneos que se extienden bajo la estructura, parte de un antiguo sistema de comunicación y defensa utilizado en los inicios de la ciudad. Asimismo, el entorno del templo estuvo estrechamente ligado al surgimiento de instituciones fundamentales, ya que allí funcionaron los primeros ámbitos de educación superior y la primera biblioteca pública, consolidando a la zona como un centro intelectual de gran relevancia en el período virreinal.

Además de su importancia espiritual, la iglesia guarda una profunda herencia educativa y cultural. En sus claustros se desarrollaron discusiones académicas y políticas que influyeron en la formación de la nación, bajo la impronta de la orden jesuita hasta su expulsión. En la actualidad, el conjunto forma parte del patrimonio histórico de Buenos Aires y convoca a visitantes que valoran la conservación de su altar mayor y la solemnidad de sus naves. Se trata de un lugar donde el pasado colonial y los orígenes de la educación moderna se entrelazan, despertando un interés permanente tanto en vecinos como en turistas del mundo.

