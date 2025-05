Vacaciones en Chile 2025: el pueblito colonial con un lago precioso

Hay lugares que parecen escritos a mano, con paciencia, sin apuro. Vichuquén es uno de ellos. No necesita gritar para llamar la atención. Basta con poner un pie en sus calles para que el tiempo se diluya entre corredores de adobe y techos de tejas cocidas. No es solo un pueblo; es una escena detenida que se resiste al olvido.

La historia no se cuenta en libros por acá, sino que se huele en la arcilla, se siente en la madera envejecida por el sol, se escucha en el rumor de las tejas al crujir. Vichuquén no intenta parecer antiguo: lo es. Y en esa autenticidad está su mayor tesoro. Sus esquinas no cambiaron demasiado desde el siglo XVII, cuando los españoles dibujaron las primeras líneas del pueblo sobre un terreno ya marcado por culturas preincaicas.