Vacaciones en Brasil 2025: las 5 playas más lindas y baratas

A continuación, se presentan cinco playas brasileñas que se destacan por su belleza y precios accesibles, ideales para quienes buscan disfrutar de la costa sin exceder su presupuesto.

Arraial do Cabo La escalera de madera de Pontal do Atalaia es un punto turístico icónico en Arraial do Cabo. Viajar a Brasil

Playa de São Tomé de Paripe, en Bahía

Ubicada en el sur de Salvador, la playa de São Tomé de Paripe se caracteriza por su ambiente tranquilo y aguas cálidas, provenientes de la Bahía de Todos-os-Santos. Este destino, alejado de la masificación turística, es perfecto para quienes buscan relajarse sin aglomeraciones ni precios elevados.

En sus alrededores, los visitantes pueden encontrar bares y restaurantes con opciones económicas, así como puestos locales que ofrecen antojitos típicos de Bahía a precios accesibles. Los alojamientos disponibles en la zona también ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Playa del Saco, en Sergipe

A unos 70 kilómetros de Aracaju, la playa del Saco destaca por sus aguas serenas y su arena blanca. Este destino tranquilo es ideal para quienes prefieren evitar las multitudes de los destinos más turísticos.

Los visitantes pueden recorrer la costa con un paseo en buggy, una actividad económica que ofrece vistas panorámicas y acceso a zonas más aisladas. Además, los pequeños comercios locales venden alimentos y bebidas a precios razonables.

Playa Pontal do Atalaia, en Río de Janeiro

La playa de Pontal do Atalaia, situada en Arraial do Cabo, es famosa por sus aguas turquesas y la famosa escalera de madera que la conecta con un mirador. Aunque Arraial do Cabo tiene otras playas populares, Pontal do Atalaia es menos concurrida, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes buscan tranquilidad.

El acceso es fácil y económico, ya sea mediante transporte público o taxis locales. Llevar comida y bebida propias es una opción práctica para reducir gastos, mientras que los alojamientos cercanos suelen ser más accesibles que en otros destinos turísticos.

Playa de Ponta Negra, en Río Grande del Norte

Ubicada en Natal, la playa de Ponta Negra es conocida por su duna emblemática, el Morro do Careca, y su extenso litoral de 4 kilómetros. La playa ofrece una infraestructura completa con múltiples servicios, todo a precios asequibles.

Las condiciones del mar son ideales para practicar deportes como kitesurf y windsurf, aunque también hay áreas más tranquilas para actividades como kayak o stand-up paddle. Los precios de los alojamientos y la gastronomía son razonables, con opciones frente al mar.

Playa Canoa Quebrada, en Ceará

A 160 km de Fortaleza, Canoa Quebrada es famosa por sus acantilados rojizos y su ambiente bohemio. La avenida Broadway es el centro de la vida nocturna, con bares y tiendas a precios competitivos.

surf foto3 Ponta Negra, en Natal, ofrece una amplia variedad de actividades acuáticas a precios accesibles.

Los paseos en buggy por las dunas y las actividades acuáticas como el kitesurf y windsurf son algunas de las opciones de ocio disponibles. La oferta de alojamiento también es accesible, convirtiendo a esta playa en un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y el entretenimiento sin gastar demasiado.