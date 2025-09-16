Una por una, 3 posturas de yoga para decirle chau a las tensiones acumuladas

Cuáles son las posturas ideales para liberar tensión. FREEPIK

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Entre ellos, esta actividad permite desbloquear las durezas del cuerpo y permite una relajación total para un mejor funcionamiento. En este sentido, la instructora Maribel García es una especialista y su contenido apunta a que cualquiera desde su casa pueda hacer yoga para mejorar su calidad de vida.

yoga Webconsultas

En esta ocasión, la profesora recomendó tres ejercicios simples para decirle chau a las tensiones, en un video que se hizo viral en las redes sociales, y aseguró que "estas prácticas van a ayudarte" ya que también ejercen efecto sobre la mente, ayudando a calmarla y a enfocarse en el presente.

Respirar y moverse al mismo tiempo Esta secuencia combina Ardha Uttanasana (postura media pinza) y Malasana (postura de la guirnalda) y busca desbloquear las áreas de la cadera y los hombros. El efecto es de relajación para la espalda, especial en quienes sufren dolores recurrentes.

Embed - Marina Buedo Yoga | Meditación | Vida consciente on Instagram: "Si necesitas liberar tensión acumulada en el cuerpo, estas prácticas van a ayudarte (además, también calman la mente y te ayudan a estar presente). Qué otras prácticas de Yoga o ejercicios realizas cuando sientes que tu cuerpo está alojando tensión? Te leo en comentarios! Feliz finde a todos/as! Marina Buedo " View this post on Instagram A post shared by Marina Buedo Yoga | Meditación | Vida consciente (@marinabuedoyoga) Movimiento de rodillas apoyadas en el suelo Esta secuencia parte del centro y va hacia los lados, al ritmo de la respiración. El efecto es de liberación de tensiones sin forzar el cuerpo ni moverse rápido. Repetir los dos ejercicios anteriores incorporando movimientos rítmicos para lograr mejor coordinación y que el cuerpo se acostumbre a las posturas, logrando así mayor elasticidad y dominio de las técnicas.