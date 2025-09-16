16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una por una, 3 posturas de yoga para decirle chau a las tensiones acumuladas

Maribel García es experta en la materia y recomendó una serie de ejercicios vinculados con la relajación del cuerpo.

Por
Cuáles son las posturas ideales para liberar tensión.

Cuáles son las posturas ideales para liberar tensión.

FREEPIK

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.
Te puede interesar:

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Entre ellos, esta actividad permite desbloquear las durezas del cuerpo y permite una relajación total para un mejor funcionamiento. En este sentido, la instructora Maribel García es una especialista y su contenido apunta a que cualquiera desde su casa pueda hacer yoga para mejorar su calidad de vida.

yoga

En esta ocasión, la profesora recomendó tres ejercicios simples para decirle chau a las tensiones, en un video que se hizo viral en las redes sociales, y aseguró que "estas prácticas van a ayudarte" ya que también ejercen efecto sobre la mente, ayudando a calmarla y a enfocarse en el presente.

Respirar y moverse al mismo tiempo

Esta secuencia combina Ardha Uttanasana (postura media pinza) y Malasana (postura de la guirnalda) y busca desbloquear las áreas de la cadera y los hombros. El efecto es de relajación para la espalda, especial en quienes sufren dolores recurrentes.

Embed - Marina Buedo Yoga | Meditación | Vida consciente on Instagram: "Si necesitas liberar tensión acumulada en el cuerpo, estas prácticas van a ayudarte (además, también calman la mente y te ayudan a estar presente). Qué otras prácticas de Yoga o ejercicios realizas cuando sientes que tu cuerpo está alojando tensión? Te leo en comentarios! Feliz finde a todos/as! Marina Buedo "

Movimiento de rodillas apoyadas en el suelo

Esta secuencia parte del centro y va hacia los lados, al ritmo de la respiración. El efecto es de liberación de tensiones sin forzar el cuerpo ni moverse rápido.

Repetir los dos ejercicios anteriores incorporando movimientos rítmicos

para lograr mejor coordinación y que el cuerpo se acostumbre a las posturas, logrando así mayor elasticidad y dominio de las técnicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Largas filas para atenderse en la Facultad de Odontología, en medio de la disputa con el Gobierno tras el veto

En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
play

Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

Su filosofía es sencilla: mantener el cuerpo activo, la mente despierta y el corazón abierto a nuevas experiencias.

Tiene más de 100 años y mantiene un ejercicio diario junto con estímulos mentales: cuál es su secreto para la longevidad

La ropa nueva debe lavarse según las indicaciones de la etiqueta.

Por qué hay que lavar la ropa nueva antes de usarla

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 11 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 11 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 17 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 17 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 17 minutos