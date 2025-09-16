Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a la pareja por la muerte de pequeño de 18 meses que ingresó a un hospital en 2021 con mordeduras, hematomas y una aguja oxidada clavada en la espalda. Por







El crimen sucedió en 2021.

La Justicia condenó a perpetua a Yésica del Carmen Aquino, y a Roberto Carlos Fernández, la pareja que torturó y asesinó a de León Aquino en Berazategui. El pequeño de 18 meses ingresó a un hospital en 2021 con mordeduras, hematomas y una aguja oxidada clavada en la espalda y falleció días después por una septicemia traumática.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a la madre como "coautora penal responsable del delito de homicidio agravado por tratarse del descendiente y por haberse cometido con ensañamiento y alevosía", mientras que a su pareja también fue condenado por "ensañamiento y alevosía".

León Aquino

El pequeño de 18 meses fue ingresado al hospital El Cruce, de Florencio Varela en septiembre de 2021, con señales de tortura en su cuerpo, la primera versión de Yésica del Carmen Aquino dijo que se había ahogado con leche, sin embargo, tras la muerte del pequeño la autopsia reveló la tortura que vivía el bebé constantemente en su casa.

El TOC N°, compuesto por Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano había hallado culpable a la pareja a principios de mes, pero este lunes se confirmó la condena a perpetua.

Según los detalles que se conocieron durante el juicio, a León lo torturaban de diferentes maneras dentro de la casa que compartía con Aquino, Fernández y otros hermanos, que también sufrían violencia, cómo por ejemplo, que le pegaban con palos, le pinchaban las manos y los pies con agujas, le ponían pimienta en la comida, lo mordían, etc.