Largas filas para atenderse en la Facultad de Odontología, en medio de la disputa con el Gobierno tras el veto

A casi 24 horas de la Marcha Federal contra el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, cientos de personas eligen la Facultad de Odontología de la UBA para poder atenderse ante el incremento del costo de las prepagas, la falta de turnos o de cobertura de una obra social.

Cerca de 1.500 personas se atienden diariamente en el Hospital Odontología Universitario por los bajos costos y la calidad de la atención.

En la entrada de la universidad, se colocó un cartel que dice "Diputados y Diputadas no al veto", anticipa el debate que se llevará a cabo mañana en el Congreso, donde se definirá si habrá quórum y, en caso afirmativo, si se lograrán los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial que amenaza con desfinanciar a las universidades públicas.

Milagros, una paciente que viajó desde zona oeste, se animó a viajar por las referencias positivas: "Toda la gente me hablaba maravillas. Decían que la atención es excelente y que el viaje vale la pena", expresó la joven, en esa línea agregó que "traemos plata para los aranceles, pero sigue siendo más práctico que un privado, donde solo la consulta de revisión sale una fortuna".

Raúl Rivero, jubilado, llegó a la facultad tras enfrentar las limitaciones de Pami: “Acá te hacen la panorámica y te dan turnos rápido. En otros lados no recibís la misma atención”, destacó. Sin embargo, su rostro se ensombrece al hablar del posible veto: “Está mal lo que quieren hacer. Acá necesitamos esto, mirá la gente que viene. Todos necesitamos este servicio”.