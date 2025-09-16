De qué murió Robert Redford

El actor falleció durante la madrugada del martes en su casa de Utah. La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, y fue publicado por The New York Times.

El mundo del espectáculo está de luto por la repentina muerte de la leyenda de Hollywood, Robert Redford, producida este martes a sus 89 años en su residencia en Utah, Estados Unidos.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

La noticia fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa y replicada por The New York Time. Si bien aún s e desconocen las causas de su deceso , el actor murió mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo a la madrugada de 16 de septiembre.

El galán de la pantalla chica, que vivía en su casa de campo en Utah tras haberse retirado del cine en 2018 , se destacó no solo como actor , sino también como director y activista muy influyente, creador del Instituto Sundance, y dejó un legado imborrable en la historia del cine.

El actor promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance , que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo.

En el cine protagonizó clásicos como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidándose como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

En su larga carrera fue galardonado con dos Óscar por su rol como actor y un Globo de Oro como “Mejor director” por Ordinary People.

Embed Hollywood llora la muerte de un grande: murió Robert Redford a los 89 años



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/x95bmhFfJV — C5N (@C5N) September 16, 2025

La larga trayectoria de Robert Redford

Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, y estudió actuación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Empezó su carrera con pequeños papeles en cine, televisión y teatro, y en 1962 fue nominado al Emmy como mejor actor de reparto por La voz de Charlie Pont.

En 1963 consiguió el protagónico en Descalzos por el parque, la exitosa obra de Broadway de Neil Simon, y en 1965 se destacó en Hollywood gracias a su papel en Inside Daisy Clover, donde interpretó a una estrella de cine bisexual, que le valió una nominación a los Golden Globes.

Recién tres años después se logró consolidar su fama con Butch Cassidy and the Sundance Kid, película nominada a siete premios Oscar, y tuvo una década con puros éxitos, pero a fines de los '70 hizo una pausa en su carrera como actor y ganó el Oscar a mejor director por el drama Ordinary People.

En los años siguientes, alternó ambos trabajos y se lució en Memorias de África (1985), Propuesta Indecente (1993) y El señor de los caballos (1998). Poco después anunció que se retiraba de la actuación.

Su último papel fue en 2018 en El viejo y la pistola, dirigida por David Lowery. Fue distinguido con un Oscar honorífico (2002), un León de Oro a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia (2017) y un César honorífico (2019). Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor (2010) y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad (2016).