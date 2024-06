Una reconocida parrilla argentina fue seleccionada entre los 50 mejores restaurantes del mundo

La parrilla "Don Julio" apareció en el lugar número 10 de los "The world best 50". Don Julio

Se presentó la 22° edición del ranking anual "The Worlds 50 Best" , donde la parrilla argentina "Don Julio" fue seleccionada entre los 50 mejores restaurantes del mundo . El país fue reconocido con el puesto número 10 elogiado por tener los "los mejores filetes" y una bodega con más de 14 mil etiquetas nacionales.

Ya en el año 2022, alcanzó el puesto 14 del ranking anual The World’s 50 Best Restaurants, llegando a ser el primer restaurante en representar a la Argentina entre los mejores 50 restaurantes del mundo. Sin embargo, este 2024 rompió su propio récord al alcanzar el puesto 10 del mismo ranking.

Don Julio Parrilla

En la publicación de "The Worlds 50 Best", remarcaron el protagonismo y la importancia de su dueño Pablo Rivero, quien en 1999 abrió el restaurante como una parrilla de barrio cuando tenía poco más de 20 años. Hoy "representa a Argentina en los escenarios gastronómicos más importantes con la incomparable pasión de Rivero por la agricultura orgánica y los productos locales".

Además, remarcaron la importancia del chef ejecutivo Guido Tassi quién "diseña el menú en torno a la semilla, centrándose en la disponibilidad estacional y los cultivos locales, y eligiendo solo ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto para obtener los mejores filetes y una increíble charcutería artesanal".

No solo señalaron la importancia de la calidad de la carne, sino que también ofrecen "una amplia gama de vinos de primera calidad: la bodega del restaurante cuenta con más de 14.000 etiquetas argentinas. Esta pasión ayudó a Rivero a ganar el premio Beronia al Mejor Sommelier del Mundo 2024 en The World's 50 Best Restaurants".

Qué puedo pedir en Don Julio

La calidad de los platos en este local gastronómico está garantizada. La carne vacuna de este restaurante, cuyo dueño es Pablo Rivero, proviene de animales criados a pastura y cortes premium, con el ojo de bife, bife de chorizo, vacío y asado encabezando los cortes más pedidos por los clientes.

Además, ofrecen entradas exclusivas –empanadas, quesos a la parrilla y achuras–, embutidos artesanales –como salame de potro, cecina de novillo y una selección de quesos argentinos– y guarniciones preparadas con vegetales orgánicos. Por otro lado, también ofrecen vinos espectaculares en su carta.

(para interior de nota) Don Julio parrilla La parrilla de Buenos Aires que es considerada el mejor restaurante de carnes del mundo.

Cómo llegar a Don Julio

Las lineas de colectivo que paran cerca de lugar son las del 111, 15, 160 y 55. En cuanto a los trenes, te podés acercar a través del Mitre, San Martín y Sarmiento. Por último, también se puede acceder con la línea D de subte.

Dónde queda Don Julio

Don Julio está en Guatemala 4691, Palermo. Se pueden realizar reservas por WhatsApp al +54 9 1153115668. Además, la parrilla abre todos los días al mediodía, entre las 11:30 y las 16, y por la noche, entre las 19 y la 1.