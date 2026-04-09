Un hombre de 106 años explicó cuál es su secreto para la longevidad y avisó que se siente muy bien El cazador extremeño mantiene su buen estado de salud gracias a largas caminatas, una alimentación natural y la ausencia total de consumo de alcohol. Por + Seguir en







Secreto revelado para la longevidad. Freepik

Lucio Fernández, nacido en 1919 en Cáceres, alcanzó los 106 años y fue reconocido como el cazador más longevo del mundo, sorprendiendo por su vitalidad y lucidez.

Su caso fue estudiado por el especialista Manuel de la Peña, quien destacó sus excelentes parámetros de salud, como una presión arterial de 120/60 y un corazón sin irregularidades.

A lo largo de su vida, incluso durante la Guerra Civil española, mantuvo una rutina de esfuerzo físico constante, marcada por largas caminatas y trabajo al aire libre.

Según el propio Fernández, el secreto de su longevidad radica en el movimiento continuo, el contacto con la naturaleza y una vida activa sostenida en el tiempo. Nacido en 1919 en Cáceres, Lucio Fernández se convirtió en un fenómeno de estudio tras alcanzar los 106 años de edad, con el reconocimiento como el cazador más longevo del mundo. Su asombrosa vitalidad captó la atención del doctor Manuel de la Peña, especialista en longevidad, quien documentó recientemente su caso. A pesar de haber atravesado episodios de extrema dureza, incluida su participación en la Guerra Civil española, Lucio conserva una memoria envidiable, una movilidad destacable y parámetros de salud que desafían el paso del tiempo.

Durante la evaluación médica, los resultados sorprendieron incluso a los expertos: Fernández mantiene una tensión arterial óptima (120/60) y un corazón que late en ritmo sinusal, sin rastro de arritmias ni irregularidades. Esta condición física responde a una vida marcada por el esfuerzo y el contacto permanente con la naturaleza. Según el propio Lucio, la clave reside en una vida activa que comenzó por necesidad y se sostuvo por vocación, con recorridos constantes por los campos de su tierra natal.

longevidad Al indagar sobre su secreto, Lucio destaca la importancia del movimiento constante y las largas caminatas que definieron su juventud y madurez. Recordó que, incluso durante el conflicto bélico, pasaba las noches operando y caminando por el campo, una rutina de esfuerzo físico que continuó tras su licenciamiento. Para este centenario, dedicar días enteros a recorrer el terreno no solo representó una actividad profesional o de ocio, sino el pilar fundamental que hoy sostiene una longevidad excepcional y una salud de hierro.

Qué dijo el hombre que alcanzó los 106 años sobre su longevidad Lucio Fernández, reconocido como el cazador más longevo del mundo a sus 106 años, atribuye su excepcional estado de salud a una vida marcada por el movimiento constante y la resistencia física. En una reciente entrevista con el especialista en longevidad, el doctor Manuel de la Peña, este cacereño nacido en 1919 demostró que el secreto de su vitalidad reside en una historia de esfuerzo forjada al aire libre. A pesar de haber superado las penurias de la Guerra Civil española, Lucio mantiene una memoria lúcida y una salud cardiovascular que asombra a los médicos, con una tensión arterial de 120/60 y un ritmo cardíaco estable.

longevidad Al ser consultado sobre su actividad física, el centenario fue contundente al destacar que el sedentarismo nunca formó parte de su vida. Lucio recordó con claridad cómo, durante sus años de juventud y en pleno conflicto bélico, pasaba noches enteras operando y caminando por el campo. Esta rutina de desplazamiento incansable continuó tras la guerra; luego de ser licenciado, dedicó jornadas completas a recorrer largas distancias a pie, una práctica que, según sus propias palabras, lo mantuvo en contacto con la naturaleza y fortaleció su organismo.

Para Lucio, el secreto de llegar a los 106 años con una movilidad envidiable no se encuentra en fórmulas mágicas, sino en la constancia del trabajo físico y la exposición al entorno rural. “He recorrido muchísimo campo”, afirmó, al subrayar que las largas caminatas fueron el pilar de su vida diaria. Su testimonio no solo resalta la importancia de mantenerse activo, sino que también funciona como una fuente de inspiración para comprender cómo el contacto con el medio ambiente y una vida de esfuerzo sostenido pueden derivar en una longevidad excepcional y una salud sólida.