Un experto en longevidad anticipó que las personas de 50 o 60 años que no hacen ejercicio necesitarán asistencia en su vejez Mantener el movimiento permite sostener funciones clave con el paso del tiempo. La constancia en hábitos físicos impacta en la calidad de vida. Por + Seguir en







Mantener la movilidad, la fuerza y el equilibrio se volvió un objetivo central. Freepik

La falta de actividad física en la mediana edad impacta directamente en la autonomía

Especialistas advierten sobre la pérdida de masa muscular como factor clave del envejecimiento

Incorporar ejercicios simples en casa puede mejorar la calidad de vida a largo plazo

La constancia en el entrenamiento es más relevante que la intensidad o el equipamiento Un especialista en longevidad advierte que la inactividad física entre los 50 y 60 años puede tener consecuencias directas en la independencia durante la vejez. La falta de ejercicio en esta etapa no solo afecta la condición física actual, sino que condiciona la capacidad de valerse por uno mismo en el futuro.

En los últimos años, el enfoque médico sobre el envejecimiento puso el acento en la prevención y en la búsqueda de una vida más funcional con el paso del tiempo. Dentro de este marco, mantener la movilidad, la fuerza y el equilibrio se volvió un objetivo central, especialmente a medida que el cuerpo cambia respecto de décadas anteriores.

En ese marco, la masa muscular adquiere un rol determinante. Su disminución progresiva es uno de los procesos más influyentes en el deterioro físico, por lo que intervenir a tiempo, sobre todo entre los 50 y 60 años, puede modificar de manera significativa la calidad de vida en etapas posteriores.

Jubilados viajando Freepik Por qué los mayores de 50 que no hagan ejercicio no serán independientes según un experto en longevidad El médico y divulgador David Céspedes sostiene que la actividad física es un factor decisivo para conservar la autonomía con el paso de los años. En uno de sus contenidos, advierte: “Si tus padres tienen entre 50 y 60 años, y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70”. Su planteo se apoya en la evidencia de que la pérdida de masa muscular impacta directamente en la capacidad de moverse, mantener el equilibrio y realizar tareas cotidianas.

El especialista aclara que no es necesario acceder a gimnasios ni seguir rutinas complejas para obtener beneficios. La regularidad en el entrenamiento resulta más importante que la intensidad o los recursos que pueden tener a disposición. En ese sentido, propone una serie de ejercicios simples que pueden realizarse en el hogar con elementos básicos como mancuernas o incluso botellas.

SENTADILLAS FREEPIK Entre las recomendaciones, menciona movimientos como las sentadillas o su variante asistida, utilizando un sofá para facilitar el ejercicio. También sugiere trabajar la parte superior del cuerpo levantando peso desde una silla, manteniendo los codos cerca del torso. Para fortalecer el abdomen, incluye planchas y ejercicios como los sit-up, enfocados en activar la zona media sin generar impulsos innecesarios. Céspedes insiste en que la práctica regular de estos ejercicios, al menos dos o tres veces por semana, puede generar un cambio más que importante en la vida de las personas. “Que tus padres hagan estos ejercicios dos o tres veces a la semana les puede cambiar la vida”, afirma. Además, advierte que la pérdida muscular suele pasar inadvertida hasta que aparecen limitaciones concretas, por lo que trabajarla desde etapas intermedias no es una cuestión estética, sino una necesidad para preservar funciones esenciales del cuerpo.