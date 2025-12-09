Un experto en longevidad reveló que la actividad perfecta es caminar mucho y no correr tanto: ¿por qué? Los especialistas resaltan la importancia de actividades simples y constantes. La clave está en hábitos sostenibles que aporten bienestar en el tiempo. Por + Seguir en







El enfoque deriva en revisar hábitos y privilegiar acciones simples.

Un especialista en envejecimiento saludable planteó que los desplazamientos diarios y constantes aportan más beneficios que los entrenamientos intensos.

El enfoque apunta a ejercicios suaves y frecuentes, que favorecen la movilidad sin sobrecargar articulaciones ni generar fatiga crónica.

Investigaciones y testimonios destacan que comunidades con gran expectativa de vida incorporan caminatas y movimientos cotidianos como parte natural de su rutina.

La recomendación general sostiene que la clave del bienestar prolongado está en adoptar hábitos simples, sostenibles y libres de exigencias extremas. El planteo central gira en torno a una idea que va en contra de la cultura del esfuerzo extremo, ya que para vivir mejor y durante más tiempo, no hace falta entrenar como un profesional ni realizar sesiones explosivas. Según el especialista en longevidad Dan Buettner, la actividad ideal pasa por caminar con regularidad y mantener un ritmo suave, capaz de sumar años de vida sin desgastar el cuerpo.

En los últimos años, se popularizó la idea de que la salud depende de rutinas muy demandantes, asociadas al auge del fitness y al crecimiento del running recreativo. Pese a eso, diferentes autores sostienen que nuestro organismo está adaptado a movimientos continuos y moderados, más cercanos a la vida cotidiana que a los entrenamientos de alto impacto. Esta mirada se apoya tanto en estudios evolutivos como en el análisis de comunidades longevas alrededor del mundo.

La caminata, el trote ligero y otras actividades tranquilas se presentan como prácticas más acordes a lo que el cuerpo resiste a largo plazo, especialmente cuando se busca bienestar que se sostenga en el tiempo y no resultados inmediatos. Con esa premisa, el enfoque deriva en revisar hábitos y privilegiar acciones simples, que puedan sostenerse día tras día sin generar sobrecarga.

caminatas Caminar antes que correr: qué dijo el experto en longevidad sobre la clave para hacer ejercicio Dan Buettner sostiene que la idea de que la salud depende de correr largas distancias es un mito impulsado por el estilo de vida moderno. Para él, sumar caminatas diarias, nadar o trotar ligeramente puede incrementar la expectativa de vida en más de tres años, demostrando que no se requiere un entrenamiento exigente para ganar bienestar. Su posición coincide con el planteo de Mark Sisson, autor de un libro que cuestiona la cultura del running y explica que la evolución no preparó al cuerpo para maratones diarias, sino para movimientos de baja intensidad realizados de manera constante.

Aunque correr aporta beneficios y es una capacidad natural del ser humano, Buettner menciona que la repetición constante provoca tensiones que pueden derivar en lesiones, sobre todo cuando no se cuenta con supervisión profesional. El impacto continuo sobre rodillas y caderas genera fatiga acumulada, mientras que los desplazamientos pausados fortalecen las articulaciones, mejoran la circulación y ayudan a mantener niveles de energía estables.

El experto remarca que las poblaciones con mayor longevidad, como Okinawa, Cerdeña, Nicoya o Ikaria, no realizan rutinas intensas. En esos lugares, la clave está en moverse durante actividades del día a día, como cocinar, trabajar, caminar por el entorno y socializar. En promedio, pueden llegar a completar entre 8000 y 12000 pasos diarios simplemente por seguir su ritmo habitual. harvard Los beneficios de una caminata diaria de 15 o 30 minutos A esa dinámica se suma la posibilidad de incluir tramos breves de velocidad. Buettner menciona que intervalos de unos 30 segundos a ritmo más rápido cada cinco minutos pueden ser útiles dentro de una caminata. Lo importante, según su mirada, es que el movimiento sea parte natural de la rutina y no una obligación.