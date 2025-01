Un estudio reveló cuáles son las 4 razas de los gatos que no debés tener nunca de mascotas

Las 4 razas de los gatos que no debés tener nunca de mascotas.

Los resultados fueron publicados en las redes sociales y rápidamente se volvió viral por lo curiosidad que se revelaba en el mismo. Allí un profesional narra que estas cuatro razas no deberían adoptarse como mascotas, ya que son felinos "demasiados problemáticos". Conocé cuáles son.

Cuáles son las razas que nunca debés tener de mascota según un estudio

Las cuatro razas de gato que nunca debés tener como mascota, son las siguientes:

El gato bengalí

Se trata de una raza de gatos que puede ser bastante peligrosa de manejar. Son animales hermosos, sin embargo, son pocos los que saben que es un híbrido entre un gato montés llamado gato leopardo asiático y razas de gatos domésticos. Además, son bastante salvajes en términos de comportamiento y temperamento.

gato bengali.webp

El gato sphynx

Son buenos gatos pero, al no tener pelo, y pese a ser curiosos, calmados e inteligentes sufren demasiado el frío. Si bien se asean solos, requieren de cuidados especiales como usar toallitas hipoalergénicas, si no toleran el baño. Es importante limpiar bien sus arrugas e higienizar sus ojos con suero fisiológico porque no tienen pestañas.

gato sphynx.jpeg

El gato montés escocés

El problema de esta raza es que, debido a sus articulaciones, desarrollan artritis dolorosa a una temprana edad. Sus orejas rizadas, su característica más distintiva, en realidad se debe a un trastorno del cartílago.

gato montes escoces.jpeg

El gato persa

Este felino tiene los ojos que sobresalen más allá de la nariz y la gente no se da cuenta que pueden tener dificultades para respirar. Además, sus conductos lagrimales suelen no funcionar correctamente, por lo tanto, todo se acumula alrededor de sus ojos. También, debido a la forma de sus cabezas, son propensos a desarrollar problemas oculares como úlceras en la córnea. Un último inconveniente que presentan es sufren la enfermedad cardíaca, dental y renal poliquística como problemas comunes de la raza.