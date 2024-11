Un estudio de Harvard reveló por qué algunos perros son agresivos en el hogar: conocé el motivo

Christopher Baugh , profesor de urgencias en Harvard , explicó que los ataques ocurren por situaciones territoriales o de protección de recursos como comida o juguetes . Según la AVMA , las mordeduras afectan más gravemente a menores , quienes suelen no reconocer las señales de incomodidad de los perros , razón por la cual es fundamental supervisar su interacción con ellos . A continuación te contamos más detalles .

Qué dice el estudio de Harvard sobre la agresividad de los perros

En Estados Unidos, como dijimos anteriormente, ocurren más de 4,5 millones de mordeduras de perro al año y, según un estudio científico realizado por la Facultad de Medicina de Harvard, estos incidentes suceden principalmente en el hogar.

El estudio destaca que la mayoría de las mordeduras no son provocadas por perros desconocidos en espacios públicos, sino que se deben a reacciones de animales que sienten estrés, amenaza o miedo en su entorno familiar. El doctor Christopher Baugh, profesor asociado de medicina de urgencias en Harvard, explicó al respecto: “La gente no siempre presta atención a las señales de comportamiento que indican que un perro se siente incómodo”. En ese sentido, mencionó que la respuesta agresiva se puede dar especialmente en situaciones en las que el can se siente territorial o protector de sus recursos, como la comida o sus juguetes.

De acuerdo con la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA), estos incidentes ocurren a veces accidentalmente durante juegos o interacciones como el “tira y afloja”, pero frecuentemente los perros recurren a morder al sentir que su espacio, su comida o sus juguetes están en peligro.

Más de la mitad de las mordeduras de perro afectan a menores de edad, quienes además son más propensos a sufrir lesiones más graves que los adultos. Este riesgo mayor se debe, en parte, a que los niños suelen desconocer las señales de incomodidad en el comportamiento de los animales. Según el doctor Baugh, expresa: "Estas situaciones pueden ser de alto riesgo, y los niños en particular tienen menos conciencia de ese riesgo”.

Es por ello que es fundamental enseñar a los niños a evitar molestar a los perros cuando comen, duermen o cuidan a sus crías, ya que en estos momentos suelen ser más propensos a responder con agresividad.

Para reducir el riesgo de mordeduras, la AVMA recomienda siempre supervisar la interacción de los niños con los perros y nunca dejarlos solos sin un adulto. Además, es importante enseñarles a respetar los momentos y espacios de los canes, evitando acariciarlos si muestra señales de temor o estrés.

Un perro que ha sido socializado adecuadamente desde cachorro es menos propenso a reaccionar de forma agresiva ante situaciones desconocidas. Según el estudio liderado por la Universidad de Harvard en colaboración con el Centro Waltham para Nutrición de Mascotas y la Universidad de Australia Occidental, socializar a las mascotas desde una edad temprana, exponiéndolos a diferentes entornos, personas y otros animales, reduce el riesgo de mordeduras. Esto permite que se adapte a distintos estímulos y sentirse más seguro. La socialización fomenta además un vínculo de obediencia y confianza, que es clave para prevenir comportamientos reactivos en situaciones inesperadas.