Un estudio de Harvard reveló cuáles son los 6 alimentos que fortalecen el funcionamiento cerebral

Es autora del libro "This Is Your Brain on Food", en el que explora la relación entre los alimentos y la salud mental, proporcionando consejos sobre cómo ciertos nutrientes pueden afectar el estado de ánimo y el bienestar emocional. Además, es reconocida por sus contribuciones en medios de comunicación, donde ofrece orientación sobre cómo la dieta puede impactar la salud psicológica.

Qué alimentos recomienda Harvard para fortalecer el funcionamiento cerebral

Según Naidoo, la salud mental y la dieta están estrechamente relacionadas, y lo que comemos puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y cognitivo. A continuación, se presentan los seis alimentos que la experta recomienda:

Especias: Las especias, idealmente la cúrcuma, son conocidas por sus propiedades antioxidantes y sus efectos positivos en la reducción de la ansiedad. La curcumina, el componente activo de la cúrcuma, puede modificar la química cerebral y proteger el hipocampo, contribuyendo así a una mejor salud mental.

Chocolate amargo : Este tipo de chocolate es una excelente fuente de hierro, fundamental para la formación de la cubierta protectora de las neuronas y la regulación de los químicos que influyen en el estado de ánimo. Una encuesta de 2019 reveló que las personas que consumen chocolate amargo regularmente tienen un 70% menos de riesgo de experimentar síntomas depresivos. Además, es rico en antioxidantes.

Alimentos fermentados: Un análisis de múltiples estudios demostró que los alimentos fermentados pueden proteger el cerebro, mejorar la memoria y ralentizar el deterioro cognitivo.

Nueces : Las nueces, ricas en ácidos grasos omega-3, poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que favorecen la memoria y el pensamiento. Además, contienen grasas y aceites saludables esenciales para el buen funcionamiento del cerebro, junto con minerales como el selenio. Uma Naidoo sugiere consumir un cuarto de taza de nueces al día, ya sea en ensaladas, mezcladas con granola casera o como un snack saludable.

Aguacates : Los aguacates contienen altas cantidades de magnesio, un mineral esencial para el funcionamiento cerebral. La deficiencia de magnesio se ha relacionado con la depresión, y diversos estudios indicaron que su suplementación puede acelerar la recuperación de esta condición.

Verduras de hojas verdes : Verduras como la col rizada, las espinacas y las acelgas son ricas en vitamina E, carotenoides y flavonoides, nutrientes que protegen contra la demencia y el deterioro cognitivo. Además, estas verduras son una excelente fuente de folato, una forma natural de vitamina B9 crucial para la formación de glóbulos rojos y la producción de neurotransmisores, lo que contribuye a una mejor salud mental.

Incorporar estos alimentos en la dieta puede ser un paso importante hacia la mejora de la salud mental y el funcionamiento cerebral, según la experta Uma Naidoo.