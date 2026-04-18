Buenos Aires imperdible: fundado por inmigrantes, con mucha historia y naturaleza a su alrededor Este enclave bonaerense mezcla arquitectura colonial de principios del siglo XX con tradición agrícola-ganadera y ritmo pausado en un entorno rural de tierra y veredas anchas alejado del circuito masivo Por + Seguir en







Recorrer Villa Lía es como viajar en el tiempo con sus calles empedradas y casas de estilo colonial que conservan el encanto de los primeros inmigrantes europeos que fundaron el pueblo.

Villa Lía es una localidad del partido de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1.200 habitantes, ubicada a 127 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a 15-20 kilómetros de San Antonio de Areco y a 190 kilómetros de La Plata en plena llanura bonaerense

Fundado a comienzos del siglo XX por inmigrantes europeos alrededor de la estación ferroviaria del Central Córdoba (hoy General Belgrano) que unía Buenos Aires con Rosario, con historia que comienza en 1869 cuando el agrimensor Mariano Iparraguirre divide las tierras, consolidándose en 1920 cuando Lía R. de las Carreras heredó mil hectáreas y acordó con Mariano Ustariz crear el pueblo

El casco histórico conserva calles empedradas y casas de estilo colonial, fachadas antiguas, almacenes centenarios como el de Pascual y el de Caunedo (hoy autoservicio), la Capilla San José de 1929 en la Plaza José Hernández, y el Museo y Centro Cultural "Los Rostros de la Pampa" con entrada libre y gratuita

Solo una calle está asfaltada mientras el resto mantienen tierra con veredas anchas, sin semáforos ni tránsito intenso, ofreciendo gastronomía criolla con asado, empanadas, guisos caseros, pan casero, dulce de leche artesanal y picadas con productos regionales en pulperías y bodegones La provincia de Buenos Aires cuenta con una gran variedad de paisajes y lugares para que puedan descubrir sus turistas. Desde lagunas cristalinas hasta pueblos que parecen salidos de una película, el abanico de opciones para escapar del ruido urbano es inmenso. Entre estas joyas escondidas se encuentra Villa Lía, un rincón pintoresco del partido de San Antonio de Areco con apenas 1200 habitantes que es el escenario perfecto para quienes buscan un refugio campestre lleno de historia, naturaleza y sabor local.

Fundado a comienzos del siglo XX por inmigrantes europeos, creció alrededor de la estación ferroviaria que formaba parte del recorrido del ferrocarril Central Córdoba, hoy General Belgrano, que unía Buenos Aires con Rosario. La agricultura y la ganadería sostuvieron su economía durante décadas, y hoy mantiene ese perfil rural con calles de tierra y veredas anchas.

La historia de Villa Lía comienza en 1869 cuando el agrimensor Mariano Iparraguirre divide las tierras de Isabel de Rodríguez y Dominga Castex, destinándose con el paso de los años una de las partes de aquella estancia a la construcción del pueblo. En 1920 Lía R. de las Carreras heredó mil hectáreas pertenecientes a Dominga Castex, siendo la estancia fundamental para la producción agrícola ya que el casco se encontraba a orillas de las vías donde paraba el tren que transportaba granos. Doña Lía hizo una petición para fundar un pueblo de acuerdo a la Ley Provincial de Trazados de Centros de Población, acordando con Mariano Ustariz, destacado productor de cereales, crear el pueblo y llamarlo Villa Lía.

VILLA LIA- SECCION CIUDAD Qué se puede hacer en Villa Lía Las experiencias disponibles en este pueblo bonaerense incluyen historia ferroviaria, patrimonio inmigratorio, arquitectura colonial y gastronomía criolla:

Caminar por las calles empedradas llenas de historia que transportan en el tiempo

Recorrer las casas de estilo colonial que conservan el encanto de los primeros inmigrantes europeos

Andar en bicicleta por el entorno conectando con el espíritu del lugar fundado a principios del siglo XX

Conocer el Almacén de Caunedo ahora convertido en autoservicio que mantiene su fachada original

Visitar el Museo y Centro Cultural "Los Rostros de la Pampa" con entrada libre y gratuita

Visitar la Capilla San José situada en la Plaza José Hernández construida en 1929

Conocer la historia vinculada a los fundadores de Villa Lía y a la hija de Mariano Uztariz

Visitar el Museo de la Estación que funciona en el antiguo edificio del ferrocarril

Conocer la estación Villa Lía que aún conserva algunos de sus elementos originales

Contemplar vagones y estructuras de hierro que se utilizaban para cargar las cosechas

Degustar platos como asado, empanadas y guisos caseros protagonistas de la oferta culinaria Dónde queda Villa Lía Villa Lía es una localidad del partido de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 127 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ubicación estratégica lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana o incluso para una excursión de un día, siendo perfecto para quienes buscan un rincón tranquilo fuera del mapa turístico tradicional.