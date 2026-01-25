IR A
¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Peter Quill aún sigue dándole vueltas a lo ocurrido en Vengadores: Endgame.

Sobre esto ha hablado Chris Pratt

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo este año, y acompañada de figuras importantísimas para el UCM, entre las que se encuentra (o eso parece) Star-Lord, que, tal y como vimos en la escena poscréditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, actualmente se encuentra viviendo una vida tranquila en la Tierra.

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.
Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. Y si bien la mayoría del tiempo se lo pasa junto a su abuelo, también se está tomando su tiempo para culparse a sí mismo por la muerte de Tony Stark.

"Probablemente esté reprimiendo el hecho de que es responsable de la muerte de Iron Man, mientras al mismo tiempo intenta convencer a la gente de que en su día fue un superhéroe", comenta Chris Pratt, que ha dejado claro lo mucho que le ha podido afectar lo sucedido a Iron Man en el UCM a su personaje.

Cómo podría ser el regreso de Star Lord a Marvel según Chris Pratt

Chris Pratt

Y es que, tal y como cuenta Pratt, el arrebato de ira de Quill sobre Thanos en el planeta Titán, tras conocer que el personaje había matado a Gamora, provocó que el villano pudiera llevar a cabo su plan y, por consiguiente, la desaparición de la mitad del universo y, tras esto, la muerte de Iron Man por salvar a la humanidad.

Iron Man

Desde luego, este peso le ha afectado tanto a Star-Lord que incluso en la tercera entrega se da cuenta de que todas sus decisiones han provocado sufrimiento a sus seres queridos, por lo que optó por dejarlo todo atrás y pasar el tiempo con su abuelo de 90 años, con el que espera acompañarlo hasta el fin de sus días.

