La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve El joven empresario habló sobre su presente y sus planes a futuro. Entre ellos, expresó un deseo que conecta con su historia familiar. + Seguir en







En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero. Redes sociales

El hijo de Ricardo Fort sorprendió con imágenes recientes tomadas durante un viaje invernal en el exterior.

Se mostró con una marcada evolución corporal lograda en pocos meses.

El cambio se vinculó a una rutina de entrenamiento exigente y ajustes en su alimentación.

Las fotos generaron repercusión inmediata y múltiples reacciones en redes sociales. Felipe Fort volvió a llamar la atención mediática al compartir una serie de imágenes desde la nieve que dejaron al descubierto una notoria transformación física. Las fotos, tomadas durante sus vacaciones en Estados Unidos, mostraron al joven sin remera en pleno paisaje de invierno y resaltaron el resultado de su nueva rutina.

El hijo de Ricardo Fort mostró un aumento importante de masa muscular, producto de un entrenamiento intenso y una alimentación más cuidada. El cambio no pasó desapercibido y marcó una diferencia clara respecto de su imagen de meses atrás, lo que despertó sorpresa entre seguidores y usuarios de redes sociales.

Las fotos fueron publicadas en su cuenta de Instagram, donde Felipe Fort se mostró disfrutando de actividades como snowboard y esquí. En una de las tomas más comentadas, posó al aire libre, con la nieve de fondo, dejando a la vista el trabajo físico alcanzado en el último tiempo.

Felipe Fort Redes sociales Felipe Fort: "Quiero ser padre soltero a los 27 años" Más allá de su cambio físico, Felipe Fort también habló sobre aspectos personales y proyectos de vida en una entrevista realizada recientemente, donde se refirió a su identidad, su vínculo con el legado familiar y sus deseos a futuro. A los 21 años, aseguró que busca construir un camino propio, con objetivos claros y una mirada introspectiva sobre su historia.

Además, expresó su intención de convertirse en padre en el mediano plazo, incluso sin una pareja estable. “Si tengo 27 años y no estoy con nadie por la razón que sea, sería padre soltero”, afirmó en diálogo con Infobae, al tiempo que reconoció la influencia de su padre en esa decisión. Según explicó, no descarta formar una familia en pareja, pero considera viable repetir la experiencia de Ricardo Fort.