Se celebrará el próximo 24 de enero y es un homenaje a la tradición piamontesa de elaborar embutidos que comenzó originalmente en 1986.

La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal es uno de los eventos gastronómicos más auténticos y populares del corazón de la provincia de Santa Fe . Es una celebración que se realiza en el pueblo de Ataliva , donde el sabor, la música y el reencuentro familiar son los protagonistas indiscutidos.

Turismo en la Costa Atlántica: el balneario con alma de pueblo chico para veranear en 2026

Este 2026, alcanza su 39° edición , consolidándose como un hito ineludible del calendario turístico santafesino. La fecha confirmada para este encuentro es el próximo sábado 24 de enero .

La fiesta nació en 1986 como una iniciativa para recordar a los antepasados que, al llegar desde Italia, trajeron consigo el secreto de la elaboración del chorizo artesanal como una forma de sustento y unión familiar. Esta celebración busca rendir homenaje a esa costumbre heredada de los inmigrantes piamonteses que aportaron a la gastronomía argentina con un producto que es muy consumido en todo el país.

La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal es una celebración muy conocida en el país que se lleva a cabo en Ataliva . Esta localidad se ubica en el Departamento Castellanos , en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe.

Se encuentra inmersa en una de las zonas productivas más ricas del país, muy cerca de ciudades importantes como Rafaela (30 km) y Sunchales (25 km), y a aproximadamente 557 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De qué se trata la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal

Organizada por el Club Deportivo Independiente, la fiesta es un despliegue de cultura y sabor artesanal. Quienes asistan pueden disfrutar de una oferta inmensa de chorizos artesanales: secos, parrilleros, hervidos, en grasa, además de otras especialidades como leberwurst y morcilla.

Fiesta Nacional del chorizo artesanal

Uno de los momentos más divertidos es el concurso donde se premia a quien coma más chorizos en determinada cantidad de tiempo. También hay competencias de "atado de chorizos" para ver quién es el más rápido.

Además, el escenario principal vibra con ritmos de cumbia santafesina, cuarteto y folklore, con artistas de renombre nacional. En esta ocasión se presentarán El brujo Ezequiel, Candela Vargas, Chanchi y La buena cambia, que hace tributo a Los Palmeras.

Como en toda celebración nacional, no puede faltar la coronación de la Embajadora Nacional de la fiesta entre representantes de toda la región, siendo uno de los actos más esperados de la jornada.

Cómo llegar a Ataliva

El viaje en auto desde la CABA demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo de las paradas que se realicen. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia Rosario, y luego, la Ruta Nacional 34 hacia el norte (dirección Rafaela).

Unos 30 kilómetros después de pasar Rafaela, encontrarás el acceso a la localidad de Ataliva. También existen servicios de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta Rafaela o Sunchales, y desde allí se puede completar el tramo final con servicios locales o remises.