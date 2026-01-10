10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo que hace en enero la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal

Se celebrará el próximo 24 de enero y es un homenaje a la tradición piamontesa de elaborar embutidos que comenzó originalmente en 1986.

Por
Se realizará la 39° edición de la fiesta del chorizo artesanal. 

Se realizará la 39° edición de la fiesta del chorizo artesanal. 

Gobierno de Santa Fe
  • La 39° edición de la fiesta se celebrará el sábado 24 de enero de 2026 en Ataliva, Santa Fe.
  • Ofrece una gran variedad de chorizos artesanales y competencias únicas como el concurso de consumo y atado.
  • El evento incluye shows musicales de cumbia santafesina y la elección de la Embajadora Nacional de la fiesta.
  • Ataliva se ubica a 557 km de CABA y se accede principalmente por la Ruta Nacional 9 y la Ruta 34.

La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal es uno de los eventos gastronómicos más auténticos y populares del corazón de la provincia de Santa Fe. Es una celebración que se realiza en el pueblo de Ataliva, donde el sabor, la música y el reencuentro familiar son los protagonistas indiscutidos.

San Cayetano, un balneario tranquilo del sur bonaerense para el verano 2026.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica: el balneario con alma de pueblo chico para veranear en 2026

Este 2026, alcanza su 39° edición, consolidándose como un hito ineludible del calendario turístico santafesino. La fecha confirmada para este encuentro es el próximo sábado 24 de enero.

La fiesta nació en 1986 como una iniciativa para recordar a los antepasados que, al llegar desde Italia, trajeron consigo el secreto de la elaboración del chorizo artesanal como una forma de sustento y unión familiar. Esta celebración busca rendir homenaje a esa costumbre heredada de los inmigrantes piamonteses que aportaron a la gastronomía argentina con un producto que es muy consumido en todo el país.

Dónde se hace la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal

Ataliva

La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal es una celebración muy conocida en el país que se lleva a cabo en Ataliva. Esta localidad se ubica en el Departamento Castellanos, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe.

Se encuentra inmersa en una de las zonas productivas más ricas del país, muy cerca de ciudades importantes como Rafaela (30 km) y Sunchales (25 km), y a aproximadamente 557 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De qué se trata la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal

Organizada por el Club Deportivo Independiente, la fiesta es un despliegue de cultura y sabor artesanal. Quienes asistan pueden disfrutar de una oferta inmensa de chorizos artesanales: secos, parrilleros, hervidos, en grasa, además de otras especialidades como leberwurst y morcilla.

Fiesta Nacional del chorizo artesanal

Uno de los momentos más divertidos es el concurso donde se premia a quien coma más chorizos en determinada cantidad de tiempo. También hay competencias de "atado de chorizos" para ver quién es el más rápido.

Además, el escenario principal vibra con ritmos de cumbia santafesina, cuarteto y folklore, con artistas de renombre nacional. En esta ocasión se presentarán El brujo Ezequiel, Candela Vargas, Chanchi y La buena cambia, que hace tributo a Los Palmeras.

Como en toda celebración nacional, no puede faltar la coronación de la Embajadora Nacional de la fiesta entre representantes de toda la región, siendo uno de los actos más esperados de la jornada.

Cómo llegar a Ataliva

El viaje en auto desde la CABA demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo de las paradas que se realicen. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hacia Rosario, y luego, la Ruta Nacional 34 hacia el norte (dirección Rafaela).

Unos 30 kilómetros después de pasar Rafaela, encontrarás el acceso a la localidad de Ataliva. También existen servicios de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta Rafaela o Sunchales, y desde allí se puede completar el tramo final con servicios locales o remises.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé todo lo que podés hacer en 3 días de Turimo por la ciudad porteña

Cuáles son las mejores actividades para hacer en Buenos Aires si solo tenés 3 días

Este pueblo bonaerense es conocido gracias a su vasta historia. 

La escapada cerca de Buenos Aires: el pueblo antiguo que logró reinventarse gracias al turismo

Es uno de los tours más atractivos del turismo en Ushuaia en verano. 

Turismo en Ushuaia: esta es la pingüinera que representa un planazo para el visitar en enero 2026

Según la IA: ¿cuál es la mejor playa de Uruguay?

Qué playa es la mejor para visitar en Uruguay en 2026 según la inteligencia artificial

La capital de nuestro país se caracteriza por su diversidad barrial, su intensa vida cultural y su valor patrimonial.

Buenos Aires en 7 días: qué podés visitar en la ciudad si estás una semana

Qué puedo hacer en Arenas Verdes en 2026. 

Turismo en la Costa Atlántica: el destino oculto que tiene bosques, médanos y mucho silencio

Rating Cero

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.
play

Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

Los perfumes de lujo que Chris Evans asocia a su estilo personal.

Estos son los 2 perfumes favoritos de Chris Evans: cuánto salen en Argentina

El relato se distingue no solo por sus impactantes secuencias policiales, sino también por el desarrollo de sus personajes.
play

Esta serie policial comenzó con un caso real, sigue sumando temporadas y ahora es furor en Netflix: como se llama

últimas noticias

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Hace 46 minutos
Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. 

La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

Hace 58 minutos
play
 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

Hace 1 hora
Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

Hace 1 hora
Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora