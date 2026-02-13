Tiene ríos y safaris, y es un pueblo divino de Córdoba: ideal para jubilados

Con una estética que recuerda a las aldeas europeas, este refugio al pie de las Sierras Grandes ofrece bosques de pinos, ríos cristalinos y una paz absoluta, consolidándose como el destino preferido para los adultos mayores.

La provincia de Córdoba se consolida como el refugio predilecto para los argentinos que buscan un respiro en contacto con la naturaleza este 2026. Con su topografía privilegiada y su clima serrano , ofrece un abanico de posibilidades que va desde las grandes ciudades hasta rincones aislados en el mapa donde reina la paz absoluta y el sonido del agua.

Dentro de este escenario, emerge Villa Alpina como una joya escondida en el Valle de Calamuchita . Este pintoresco pueblo, cuya estética remite directamente a las aldeas de los Alpes europeos, es el destino ideal para los jubilados que buscan una experiencia de descanso profundo.

Con su arquitectura de madera y piedra , y una hospitalidad que hace sentir a cualquiera como en casa, esta villa ofrece una atmósfera de serenidad que difícilmente se encuentra en otros puntos de la provincia. Ubicada al pie de las grandes cumbres, está rodeada por densos bosques de pinos, abedules y robles que la protegen del calor y contribuyen a un lugar con aire fresco y limpio.

Villa Alpina se encuentra ubicada en el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba , dentro del departamento de Calamuchita. Se sitúa a unos 40 kilómetros de Villa General Belgrano y a aproximadamente 30 kilómetros de La Cumbrecita.

Geográficamente, es la puerta de acceso principal al Cerro Champaquí , el pico más alto de la provincia, lo que la coloca en un punto de altura privilegiado donde el aire es más puro y las vistas panorámicas del valle son una constante en cada esquina del pueblo.

Qué puedo hacer en Villa Alpina

El gran atractivo de Villa Alpina reside en sus cursos de agua y la posibilidad de realizar safaris fotográficos. El Río Los Reartes bordea la villa con sus aguas cristalinas y frescas, ofreciendo remansos ideales para sentarse a tomar mate y disfrutar del entorno natural.

Entre los puntos turísticos más destacados se encuentra la pintoresca Capilla de Villa Alpina, una construcción pequeña y acogedora que refleja la fe y la sencillez de los pioneros de la zona. Además, caminar por sus calles permite apreciar la cuidada arquitectura alpina y visitar los talleres de artesanos locales, donde se pueden adquirir productos hechos en madera y tejidos de lana de alta calidad, ideales para llevarse un recuerdo auténtico de las sierras.

Para complementar la estadía, la villa ofrece opciones gastronómicas que son un deleite: desde casas de té con repostería centroeuropea hasta comedores que sirven trucha fresca recolectada en la zona. Entre las actividades más comunes del lugar, se pueden realizar cabalgatas guiadas por senderos de baja dificultad, ideales para recorrer los bosques sin cansancio excesivo.

Cómo llegar a Villa Alpina

Llegar a Villa Alpina desde la Ciudad de Buenos Aires en auto requiere un viaje de aproximadamente 9 horas. El camino más directo es tomar la Autopista Nacional 9 hasta la ciudad de Río Segundo, para luego desviarse por la Ruta Provincial C-45 y la Ruta Provincial 5 en dirección al Valle de Calamuchita.

Al llegar a Villa General Belgrano, se debe tomar el camino consolidado que asciende hacia la villa; se recomienda circular con precaución y disfrutar del paisaje de montaña que se vuelve más imponente a medida que se sube.

Para quienes optan por viajar en micro, existen servicios de larga distancia que llegan hasta la Terminal de Villa General Belgrano desde Retiro. Una vez allí, se debe contratar un servicio de traslado privado o remis, ya que no existen líneas de colectivos regulares que suban hasta Villa Alpina con alta frecuencia.