Escapadas de Buenos Aires tranquilas y económicas para jubilados: 2 opciones imperdibles

Estos destinos son la combinación perfecta entre naturaleza, cercanía y servicios pensados para el descanso, siendo ideales para disfrutar de una salida relajada sin descuidar el bolsillo.

Destinos cerca de CABA y de fácil acceso. 

complejo safari
  • Junín y San Pedro son destinos ideales por su cercanía, seguridad y ritmos pausados.
  • Ambas ciudades son accesibles en tren desde Retiro, con descuentos especiales para jubilados.
  • En la Laguna de Gómez, destacan las caminatas por el murallón, la pesca y sus famosos atardeceres.
  • San Pedro ofrece vistas al río desde sus barrancas, un casco histórico pintoresco y el sitio Vuelta de Obligado.

La provincia de Buenos Aires atesora una gran variedad de destinos que ofrecen naturaleza y tranquilidad. Al buscar una escapada, los adultos mayores suelen priorizar la seguridad, la accesibilidad y, sobre todo, la posibilidad de romper con la rutina sin tener que hacer un largo viaje; estas ciudades ofrecen la calidez del interior bonaerense, con ritmos mucho más pausados.

Más allá del atractivo turístico, realizar este tipo de viajes es una inversión en salud. El contacto directo con el entorno natural, el aire puro del campo y la posibilidad de caminar bajo el sol son fundamentales para la síntesis de la vitamina D y el bienestar emocional. Estas escapadas ayudan a renovar energías y mejorar la calidad de vida de forma integral.

Laguna de Gómez

Ubicada en la ciudad de Junín, a unos 260 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Laguna de Gómez es un Parque Natural que se destaca por su inmensidad y su infraestructura accesible.

junin
Laguna de Gómez, uno de los sitios icónicos de esta ciudad.

El parque cuenta con un amplio murallón y caminos pavimentados ideales para caminatas tranquilas contemplando el espejo de agua. Entre las actividades principales, se destacan la pesca deportiva desde la costa o los muelles, los almuerzos en los múltiples restaurantes que ofrecen minutas y platos regionales.

Es recomendable quedarse a disfrutar del atardecer, considerado de los más bellos de la provincia. Además, el lugar cuenta con enfermería, baños adaptados y otras instalaciones y servicios para pasar el día cómodamente.

El viaje en auto es directo a través de la Ruta Nacional 7, un trayecto que demanda aproximadamente tres horas y media. También se puede llegar mediante el tren de la línea San Martín, que parte desde Retiro y ofrece descuentos para jubilados, permitiendo un viaje descansado y seguro.

San Pedro

Turismo San Pedro Vuelta de Obligado

A mitad de camino entre Buenos Aires y Rosario se encuentra San Pedro, una joya ribereña situada a solo 164 kilómetros de la Ciudad, siendo un destino muy valorado por su cercanía. Al igual que Junín, es posible llegar en tren a través del servicio que une Retiro con Rosario.

La actividad por excelencia en San Pedro es recorrer su pintoresco casco histórico y disfrutar de la vista desde las barrancas, donde se encuentran bancos estratégicamente ubicados para descansar frente al río Paraná. Es un gran spot también para quienes disfrutan de la pesca.

Para los amantes de la gastronomía, es indispensable probar la famosa ensaimada mallorquina en las panaderías locales. Además, se pueden realizar paseos por la zona costera, visitar el Museo Paleontológico o conocer el sitio histórico de la Vuelta de Obligado.

