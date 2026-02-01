Tiene 3.000 habitantes y es un pueblito en la Costa Atlántica ideal para descansar en el verano 2026

Mar de Cobo es uno de esos destinos que conservan el espíritu de los antiguos balnearios de la Costa Atlántica . Con apenas 3.000 habitantes , este pueblito ofrece un entorno sereno y natural que lo posiciona como una alternativa ideal para descansar durante el verano 2026 .

Ubicado en el partido de Mar Chiquita , el lugar se caracteriza por un trazado urbano simple, comercios básicos y una avenida principal que concentra restaurantes, ferias y alojamientos . Sus calles de tierra y su diseño en semicírculo invitan a recorrerlo sin apuro, a pie o en bicicleta.

Aunque en los últimos años ganó visibilidad, Mar de Cobo mantiene un desarrollo turístico moderado . La presencia de una reserva forestal y la organización vecinal para proteger el entorno natural refuerzan su perfil de destino sustentable y alejado del ruido urbano.

Mar de Cobo se encuentra a 35 minutos de Mar del Plata , dentro del partido bonaerense de Mar Chiquita . Está rodeado por médanos y una densa vegetación de pinos y cipreses, que forman parte de un área protegida clave para el equilibrio ambiental de la región.

Mar de Cobo propone un abanico de actividades vinculadas al descanso y al contacto directo con la naturaleza. Sus playas amplias y poco concurridas son ideales para caminatas extensas , jornadas de lectura frente al mar o salidas en bicicleta por la costa y las calles de tierra del pueblo.

La pesca deportiva es otra de las prácticas habituales, tanto desde la orilla como en zonas cercanas, aprovechando un entorno natural que se mantiene prácticamente intacto. A pocos minutos se encuentra la Albufera de Mar Chiquita, uno de los humedales costeros más importantes del país, hogar de más de 200 especies de aves, lo que la convierte en un punto clave para la observación y la fotografía de fauna.

En el centro del pueblo, la plaza principal funciona como punto de encuentro social. Durante el verano y los fines de semana largos suele haber ferias artesanales, propuestas gastronómicas, espectáculos a la gorra y actividades culturales organizadas por la comunidad, que refuerzan el perfil tranquilo y auténtico del destino.

Cómo llegar a Mar de Cobo

Desde Mar del Plata, el acceso es por la Ruta Provincial 11, en un recorrido costero de aproximadamente 35 minutos. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de unos 398 kilómetros, tomando la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2 y luego el desvío a la altura de Vivoratá. Se puede viajar tanto en auto como en omnibus desde Retiro y otras terminales.