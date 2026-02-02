La impresionante transformación física de Eduardo Franco, de Stranger Things: así se ve tras 3 meses de entrenamiento Un intérprete televisivo sorprendió al mostrar un cambio corporal logrado en noventa días como preparación para un proyecto cinematográfico. + Seguir en







El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación. Netflix

El proceso demandó tres meses consecutivos de trabajo físico enfocado en una exigencia puntual del guion.

El entrenamiento se realizó en el centro S10 Training, con acompañamiento profesional personalizado.

La preparación comenzó en julio, tras la confirmación de un nuevo rol en cine.

El resultado generó reacciones públicas de colegas del elenco de una serie internacional. En el universo de Stranger Things, Eduardo Franco se consolidó ante el público global gracias a su interpretación de Argyle, un personaje que se volvió icónico dentro de la serie. Sin embargo, lejos de quedar encasillado en ese rol, el actor sorprendió al mostrar una marcada transformación física que marcó un punto de inflexión en su trayectoria reciente.

El cambio corporal, logrado en apenas tres meses, estuvo directamente vinculado a la preparación para un nuevo proyecto cinematográfico que requería una presencia física distinta. En este contexto, la transformación no respondió a una cuestión estética, sino a una exigencia narrativa vinculada a su próximo papel en la pantalla grande.

El proceso se conoció a través de un video difundido por S10 Training, el gimnasio donde llevó adelante la rutina, en el que aparece sin camiseta y deja ver el resultado de un plan sostenido basado en constancia, disciplina y acompañamiento profesional. El material difundido permitió dimensionar el alcance del entrenamiento y el impacto que tuvo en su imagen pública.

Eduardo Franco antes y después La preparación de Eduardo Franco comenzó tras confirmar un nuevo proyecto cinematográfico. Netflix Cómo se ve Eduardo Franco tras 3 meses de entrenamiento El cambio físico evidenció un cuerpo más definido y estilizado, en línea con las exigencias del personaje que deberá interpretar en su próxima película. El resultado del proceso fue mostrado en un video difundido por S10 Training, el gimnasio donde se llevó adelante la preparación, acompañado por un mensaje que destacó tres meses de trabajo duro, disciplina y constancia como ejes del entrenamiento.

Según detalló el propio centro, la rutina se desarrolló de manera sostenida durante ese período y estuvo orientada a lograr una imagen acorde a la escena inicial del film, en la que el personaje de Eduardo Franco aparece sin camiseta. El actor, que no contaba con experiencia previa en entrenamiento de fuerza, trabajó bajo la supervisión de Bowen, su entrenador, y de Stephen, uno de los responsables del espacio, señalado por el propio intérprete como una figura clave del proceso.

Eduardo Franco transformación El actor de Stranger Things mostró el resultado de tres meses de entrenamiento para una producción cinematográfica. @s10training La publicación generó repercusión inmediata dentro del entorno de Stranger Things. Finn Wolfhard reaccionó al video con emojis de aplausos, mientras que Caleb McLaughlin expresó su sorpresa con un comentario espontáneo, lo que reforzó la visibilidad del cambio físico entre sus excompañeros de elenco. En ese marco, la transformación quedó asociada no solo a una exigencia puntual de un guion, sino también a una nueva etapa profesional, marcada por la decisión de asumir desafíos más demandantes y ampliar su registro actoral más allá del personaje que lo hizo conocido.