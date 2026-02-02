IR A
Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

La propuesta tiene una duración aproximada de una hora y media y se encuentra disponible en la N roja, ideal para quienes buscan una historia intensa, breve y basada en hechos reales.

Estreno furor en Netflix.
Un film basado en sucesos verídicos se convirtió en uno de los títulos más comentados del catálogo de la N roja. Este intenso guion logró posicionarse en el Top 10 de la plataforma gracias a su potente historia, su trasfondo social y una narrativa cargada de tensión emocional.

La propuesta retrata un trágico incendio ocurrido en una institución educativa femenina, un suceso que marcó a toda una comunidad y que sirve como punto de partida para una trama atravesada por el misterio, el dolor y las decisiones extremas. El avance oficial adelanta una alternativa cargada de tensión, con un ritmo sostenido y escenas que reflejan el miedo, la incertidumbre y el impacto del incendio. La puesta en escena y el uso del suspenso fueron claves para captar la atención del público internacional.

De las cenizas

Sinopsis de De las cenizas, la película furor en Netflix

Ambientada en Arabia Saudita, la historia comienza en lo que parece ser un día normal de clases en una escuela exclusiva para mujeres. Sin embargo, todo cambia cuando un incendio se desata en el edificio, provocando caos, desesperación y consecuencias irreversibles.

El relato se centra en Amira Saeed, una estudiante ejemplar que queda atrapada en un almacén durante el siniestro. A partir de ese hecho, la película plantea una pregunta inquietante: ¿se trató de un accidente o de un acto intencional?.

Tráiler de De las cenizas

Embed - Trailer oficial "LAS CENIZAS" - Stjepan Ostoic Papic

Reparto de De las cenizas

El elenco está compuesto por jóvenes actrices que aportan realismo y profundidad a la historia:

  • Shaima AlTayeb
  • Khairyeh Abu Laban
  • Adwa Fahad
  • Darin AlBayed
  • Aesha AlRefai
