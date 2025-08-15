Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

En muchas cocinas, el destino de una mandarina cubierta de moho es el cesto de basura. Ese tono blanquecino o verdoso en la cáscara suele ser sinónimo de fruta perdida. Sin embargo, en el mundo de la jardinería y los trucos caseros, ese deterioro puede transformarse en una herramienta inesperada para combatir una de las plagas más persistentes: las hormigas .

En redes sociales, especialmente en TikTok, algunos creadores de contenido especializados en huerta y cultivos han popularizado un método que aprovecha las propiedades naturales del moho cítrico. La técnica no implica matar a los insectos sino persuadirlos para que se alejen .

El procedimiento no requiere más que una mandarina —o naranja— en mal estado y un recipiente con agua . Tras sumergir la fruta entre 24 y 48 horas, se obtiene un líquido cargado de hongos que actúa como agente disuasorio para las colonias de hormigas. La preparación, además, puede realizarse sin herramientas sofisticadas ni ingredientes adicionales.

Este tipo de remedios caseros no siempre cuentan con respaldo científico formal, pero se apoyan en conocimientos empíricos y en la observación de comportamientos naturales. En este caso, la explicación tiene que ver con cómo interactúan las hormigas con los hongos que cultivan y consumen en sus nidos, y cómo ciertas especies de moho pueden interferir en ese proceso.

El secreto detrás de este truco radica en el Penicillium , un género de hongo que aparece de manera natural en los cítricos en descomposición. Este hongo es considerado “antagonista” frente a otros tipos de hongos, lo que significa que puede inhibir su crecimiento o competir por los recursos que necesitan para desarrollarse.

Las hormigas cortadoras, por ejemplo, recolectan fragmentos de hojas y otros materiales para cultivar un hongo específico dentro de sus hormigueros, que constituye su principal fuente de alimento. Si en ese entorno se introduce un hongo antagonista como el del moho de la mandarina, el ciclo alimenticio se ve interrumpido, lo que obliga a la colonia a abandonar la zona en busca de mejores condiciones.

mandarina-podrida

El procedimiento que se ha viralizado es sencillo: colocar la mandarina con moho en un frasco con agua durante uno o dos días, filtrar el contenido para separar el líquido y luego rociar esa solución sobre los hormigueros o las áreas donde transitan los insectos. No se trata de un veneno, sino de un cambio ambiental que incomoda a las hormigas y las motiva a reubicarse.

Aunque no se trata de un método milagroso, quienes lo han probado destacan que puede ser útil como medida preventiva o complementaria a otros controles. También es una alternativa para quienes prefieren evitar pesticidas sintéticos en huertas y jardines. Como en todo remedio casero, su eficacia puede variar según el tipo de hormiga y las condiciones del lugar, pero es un ejemplo más de cómo la observación y la creatividad pueden transformar un desperdicio en una solución práctica.