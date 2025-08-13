Si tenés un iPhone viejo, no lo tires: puede tener oro adentro

Cómo se puede extraer oro de estos dispositivos.

Un dato no tan conocido de los dispositivos electrónicos es que cuentan con oro. Y es que este elemento químico se utiliza en contactos, placas madre y conexiones internas gracias a que es un excelente conductor que no se oxida. Aunque la cantidad por aparato electrónico es pequeña, si reunimos todos podemos obtener toneladas de oro.

Sin embargo, tradicionalmente, la forma de recuperar ese metal implicaba un proceso para el cual se hacía uso de productos altamente tóxicos, como el cianuro o el ácido nítrico, lo que generaba residuos peligrosos para el ambiente y la salud. Afortunadamente, apareció una solución para el problema.

iphone interior Un grupo de químicos liderado por el profesor Stephen Foley, químico de la Universidad de Saskatchewan, desarrolló un método limpio y efectivo para recuperar ese oro. Este hallazgo podría revolucionar el reciclaje de la electrónica, y aplicarse a gran escala en plantas de reciclaje de tecnología.

Cómo extraer el oro de tu iPhone de forma segura Para este revolucionario proceso, se utiliza un líquido orgánico con base de ácido acético —el mismo componente del vinagre—, combinado con cloruro y un oxidante suave. Esta mezcla logra disolver el oro sin atacar otros metales ni emitir gases nocivos, lo que lo hace libre de contaminación.