Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Los colores tienen un peso simbólico que trasciende lo estético y llegan a influir en la percepción personal y social. Vestirse de un tono específico no solo refleja una elección de moda, sino también estados de ánimo, actitudes y mensajes que se transmiten, consciente o inconscientemente.
Entre los colores más llamativos se encuentra el naranja, una tonalidad que despierta curiosidad por su intensidad y por las asociaciones que suele generar. El análisis de este color desde la psicología y la comunicación no verbal permite descubrir cómo impacta tanto en quien lo elige como en quienes lo observan.
Qué significa vestirse de naranja según la colorimetría
-Persona vestida de naranja
El color naranja transmite significados que van más allá de lo puramente estético. Se asocia con la energía, la creatividad y la capacidad de adaptación, y quienes lo incorporan en su vestimenta suelen querer reflejar un lado sociable y aventurero. Desde un enfoque psicológico, el naranja estimula la mente, favorece la comunicación y genera sensaciones de alegría y abundancia.
Culturalmente, el naranja puede tener distintos simbolismos según el contexto. En tradiciones como el budismo tibetano representa templanza y sobriedad, mientras que en Occidente se vincula con espiritualidad, renacimiento y emoción. En la moda, este color suele transmitir adrenalina y entusiasmo, aunque también destaca por ser llamativo y difícil de pasar desapercibido.
La elección del naranja en la ropa puede obedecer a varias motivaciones: expresar una personalidad optimista y alegre, aumentar la energía y la motivación, o conectar con la naturaleza, especialmente en primavera y otoño, estaciones donde predominan los tonos cálidos. Además, se relaciona con el chakra sacro, asociado a la creatividad, la confianza y la independencia, convirtiéndolo en una opción perfecta para proyectar dinamismo y vitalidad.