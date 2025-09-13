Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja Su presencia en la vestimenta no pasa desapercibida y, según especialistas, puede tener un trasfondo particular. Por







Conocé el significado de los colores en la ropa

Los colores tienen un peso simbólico que trasciende lo estético y llegan a influir en la percepción personal y social. Vestirse de un tono específico no solo refleja una elección de moda, sino también estados de ánimo, actitudes y mensajes que se transmiten, consciente o inconscientemente.

Entre los colores más llamativos se encuentra el naranja, una tonalidad que despierta curiosidad por su intensidad y por las asociaciones que suele generar. El análisis de este color desde la psicología y la comunicación no verbal permite descubrir cómo impacta tanto en quien lo elige como en quienes lo observan.

Qué significa vestirse de naranja según la colorimetría -Persona vestida de naranja

El color naranja transmite significados que van más allá de lo puramente estético. Se asocia con la energía, la creatividad y la capacidad de adaptación, y quienes lo incorporan en su vestimenta suelen querer reflejar un lado sociable y aventurero. Desde un enfoque psicológico, el naranja estimula la mente, favorece la comunicación y genera sensaciones de alegría y abundancia.

Culturalmente, el naranja puede tener distintos simbolismos según el contexto. En tradiciones como el budismo tibetano representa templanza y sobriedad, mientras que en Occidente se vincula con espiritualidad, renacimiento y emoción. En la moda, este color suele transmitir adrenalina y entusiasmo, aunque también destaca por ser llamativo y difícil de pasar desapercibido.