¿Se puede congelar la mayonesa o no?

La mayonesa es un alimento hecho a base de huevo y por lo tanto, debe conservarse en la heladera (casera o comprada), pero, días más tarde si no se consume se puede congelar. Este proceso es uno de los más seguros para extender la vida útil de los alimentos y precisamente esta salsa, se puede congelar.

Sin embargo, es importante conocer los requisitos que tenés que tener en cuenta para una óptima conservación y no olvides que puede modificar la textura. Es que la congelación altera la fusión y emulsión de los ingredientes de la mayonesa haciendo que se separen y, al descongelarla, es normal que su aspecto lo notemos un poco extraño y poco apetecible.

Cómo congelar la mayonesa

Para congelar la mayonesa tenes que:

Debe congelarse cuando se encuentre lo más fresca posible. Ante cualquier señal de posible deterioro (acuosa, presenta alteraciones de color, olores extraños), es preferible tirarla.

Extremá la higiene en la manipulación para evitar cualquier tipo de contaminación del alimento.

Utilizá recipientes adecuados: lo mejor es recurrir a frascos de cristal y de cierre hermético (resistentes a las temperaturas bajo cero del congelador).

Esterilizá el recipiente donde vas a congelar la mayonesa y una vez frío y seco, vierte la salsa.

Eliminá posibles burbujas de aire. Llena el recipiente dejando uno o dos centímetros de margen hasta el borde superior, porque la congelación hará que la mayonesa se expanda incrementando su volumen.

Cerrá muy bien el recipiente para que no entre aire y anotá por fuera la fecha en la que has congelado tu mayonesa.

Mayonesa foto

Cómo descongelar la mayonesa congelada

Tenés que saber en qué momento vas a consumir la mayonesa, porque tendrás que sacarla tiempo antes para que se descongele sin necesidad de acelerar el proceso. Es mejor descongelarla en la heladera, aunque, los últimos minutos podrás tenerla a temperatura ambiente, así, evitarás que la mayonesa se contamine mientras se descongela.

Cómo saber si la mayonesa descongelada está bien

Luego de descongelarse, la mayonesa presenta una textura diferente a la que tenía antes de congelarla. Sin embargo, eso no indica que esté en mal estado y que no pueda ser consumida. Sólo tendrás que emulsionarla nuevamente para utilizarla.

No obstante, pueden surgir indicadores de que la mayonesa no esté bien y hay que prestar atención. Si abres el frasco y notas un olor fuerte o zonas más oscuras, no la consumas. Si aparecen hongos y bacterias, tirala en su totalidad y no sólo la parte que veas en mal estado.

Cómo emulsionar la mayonesa descongelada

La mejor manera de emulsionar la mayonesa es batiéndola a mano. Vas a tener que colocarla en un bol y mezclar con un tenedor suavemente y un vez que los ingredientes comiencen a ligar, podrás batir con mayor velocidad, incluso podrías usar una batidora. Puedes ayudarte agregándole una yema de huevo previamente batida y mezclarla al momento de emulsionar.