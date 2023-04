¿Se puede congelar el arroz?

El proceso de congelamiento para las comidas es útil para conservar el sabor y la textura de los alimentos, pero además, nos sirve para extenderle la vid útil de ellos. Otro de los alimentos que muchos se preguntan si se puede congelar o no es el arroz y es por eso que a continuación explicaremos el paso a paso para hacerlo de manera adecuada y cómo es el procese de descongelación para el momento que decidamos consumirlo.

El arroz elaborado con caldo o meloso no se puede congelar. En caso de que decidas hacerlo en el estado que te sobró en la olla, se congelará mal y una vez que lo descongeles, no podrás consumirlo porque es muy probable que los granos de arroz y el resto de los ingrediente estén blandos y un sabor poco agradable al paladar. En caso de que optes por congelar platos que tengan arroz meloso o con caldo, se recomienda pasarlo por un colador para separarlos a ambos y congelarlos por separado. De todos modos, hay que destacar una vez más, que la textura de los granos cambiará y no se conservará como sucede con el seco.

arroz Paso a paso para congelar el arroz. Pixabay

Cómo congelar el arroz paso a paso

Luego de cocinar el arroz, debemos dejarlo que repose a temperatura ambiente hasta que se enfríe antes de llevarlo al congelador. Una recomendación que resulta muy útil es: agregar un poco de aceite vegetal al arroz para evitar que los granos se peguen y para que mantengan la textura. Si cumples con estos requisitos, el paso siguiente es congelarlo de la siguiente manera:

Envuelve el arroz en papel film. De acuerdo a la cantidad que desees congelar, divide el arroz en varias porciones.

Luego de envolver las porciones en papel film, deberás guardarlos en una bolsa para congelador o un recipiente de plástico. Siempre asegúrate de eliminar todo el aire para mantener fresco al arroz.

Cuando guardes las bolsas en el congelado, tienen que estar planas y estiradas para evitar que se genere hielo a su alrededor y para que sea más fácil descongelarlas a futuro.

El arroz congelado se mantiene en buen estado durante un mes.

Cómo descongelar el arroz - consejos

Para descongelar el arroz, tenés que seguir los siguientes consejos para realizar de manera correcta este proceso: