27 de marzo de 2026 Inicio
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Sabores porteños y naturaleza se combinan de manera única en Belgrano

La carta se organiza en formatos que permiten compartir, combinar platos y construir una experiencia según el horario.

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Un espacio donde la arquitectura se construye integrando a la naturaleza. 

Un espacio donde la arquitectura se construye integrando a la naturaleza. 

Aire Libre propone un restaurante donde la cocina porteña se integra con un jardín urbano y un salón pensado para distintos momentos del día. La carta, bajo la dirección del chef ejecutivo Julián del Pino, se organiza en formatos que permiten compartir, combinar platos y construir una experiencia según el horario.

Uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña
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Inspirado en los greenhouses ingleses del siglo XIX, Aire Libre propone un espacio donde la arquitectura se construye integrando a la naturaleza. El salón interior convive con plantas que acompañan el ambiente, mientras que el exterior extiende esa presencia verde en formato de jardín urbano.

Qué se puede pedir en Aire Libre

Durante el mediodía, la propuesta recorre raciones y platos principales pensados para una mesa compartida. Aparecen opciones como tortilla al corte, paté de ave con pan brioche y trucha curada con papas. Entre los platos principales destacan el cordero con gnocchi de queso, la pesca del día con vegetales y el pastel de papas de hongos. También se suman alternativas a la parrilla con guarniciones que acompañan cada elección.

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Por la noche, el menú mantiene su estructura y suma preparaciones como el bife ancho con hueso en manteca de hierbas o la trucha patagónica con puré de arvejas y crema cítrica. La barra además ofrece la oportunidad para combinar con cocktails de autor, vinos de verano en copa o jarra o limonadas, con una dinámica que invita a compartir.

Los domingos, Aire Libre ofrece un brunch con opciones dulces y saladas. Se destacan los croissant de masa madre y otros laminados de producción propia, junto a platos de mesa como el bagel de trucha ahumada con guacamole, queso crema con hierbas, rúcula y tomates, o la hamburguesa casera a la parrilla con panceta ahumada crocante, queso cheddar, cebollas encurtidas, ketchup casero y lactonesa de dijon. La propuesta incluye panificados artesanales, huevo en distintos formatos y variantes para acompañar con café.

En días de semana, el restaurante ofrece un menú ejecutivo con distintas opciones que cambian según la jornada. Esta posibilidad permite recorrer parte de la propuesta en un formato más acotado, con combinaciones que incluyen entrada, principal y acompañamiento.

Para el momento del tardeo, la carta incluye opciones de charcutería y quesos, junto a raciones como los portobellos rellenos gratinados de hongos y vegetales, con salsa romesco, las albóndigas con pomodoro y la empanada de cordero al horno de barro. Opciones para llevar al centro de la mesa y compartir un momento relajado en compañía de amigos o en pareja.

Aire Libre es un punto de encuentro para conectar con lo natural y disfrutar de sabores porteños con toques únicos.

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Dónde queda Aire Libre

Se encuentra ubicado en Av. del Libertador 6327, Belgrano.

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